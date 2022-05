Incident v premier ligi: francoski trener brcnil navijača #video

Nogometaši Evertona so si v četrtek po pravi drami zagotovili obstanek v elitni angleški premieri ligi. Varovanci Franka Lamparda so po zaostanku z 0:2 proti Crystal Palaceu v drugem polčasu stopili na plin in si s končno zmago s 3:2 krog pred koncem zagotovili mesto v angleški prvi ligi tudi v prihodnji sezoni. Po koncu tekme je sledilo veliko slavje na zelenici, na kateri pa se je zgodil tudi neljubi dogodek med trenerjem Crystal Palacea Patrickom Vieiro in enim izmed navijačev kluba iz Liverpoola.

La balayette de Patrick Vieira sur un fan d’Everton, c’est un malade 😭 #EVECRY pic.twitter.com/wG3RdUtJ9B — Lee-Roy Kabeya (@LRKabeya) May 19, 2022

Ob četrtkovem "uspehu" Evertona je sledilo veliko rajanje, ob katerem so navijači Evertona vdrli na igrišče in rajali skupaj s svojimi ljubljenci. Tekmo je v 85. minuti odločil Dominic Calvert-Lewin, ki je dokončal popoln preobrat Evertona, ki mu je že pošteno tekla voda v grlo. Na koncu je Crystal Palace, ki je po porazu in 37 krogih na 13. mestu premier lige, klonil z 2:3, Everton pa je prišel do novih treh točk, skupno jih ima zdaj 39, s čimer ima pred zadnjim krogom na 16. mestu neulovljive štiri točke prednosti pred tekmecem.

A še bolj kot rajanje in veselje domačih navijačev, je po tekmi odzvanjal neljubi dogodek, ki se je odvil med trenerjem Palaca in enim izmed navijačev Evertona. Na francoskega stratega se je po tekmi spravil eden izmed privržencev Evertona, ki je Vieiro provociral, ko je ta želel zapustiti zelenico. Ta se je nekaj časa še zadrževal, nato pa so 45-letnemu trenerju popustili živci, zatem pa je brcnil navijača in mu skušal vzeti telefon. Navijač, ki mu je na pomoč prihitelo tudi nekaj drugih privržencev, je nato padel na tla, na srečo se je potem stanje vendarle umirilo in ni prišlo do hujših izgredov.

Vieiro so po incidentu spraševali tudi na novinarski konferenci, a Francoz o tem ni želel govoriti. "O tem dogodku nimam kaj povedati," je dejal Vieira. Se je pa o tej temi bolj razgovoril trener Evertona Frank Lampard. "Žal mi je za Patricka, razumem ga. Na koncu se žal nisva videla, drugače bi mu rekel, naj igrišče zapusti z nami, čeprav morda tega ne bi želel. Moral je teči čez celo igrišče, kar zagotovo ni lahko," je dejal Lampard, ki pa ni obsodil vdora navijačev na igrišče.

"Navijači so bili v ekstazi, to je bila vse posledica veselja, da smo se izognili izpadu. Če se stvari odvijejo tako kot treba, ne vidim razloga, da ne bi smeli ostati na igrišču. Pustimo jim uživati v trenutku. Če se obnašajo tako kot treba, potem v tem ne vidim težav," je še enkrat ponovil nekdanji igralec Chelseaja, ki je tako z Evertonom vendarle prebrodil vse težave.

