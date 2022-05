Liverpool izkoristil spodrsljaj Cityja in ohranil upe na naslov

Nogometaši Liverpoola so v predzadnjem krogu angleškega prvenstva na gostovanju pri Southamptonu zmagali z 2:1 in se vodilnemu Manchester Cityju, ki je konec tedna le remiziral z West Hamom, približali le na točko. Prvak bo tako znan v nedeljo. City bo takrat gostil 14. Aston Villo, Liverpool pa osmi Wolverhampton.

Nogometaši Manchester Cityja bi v primeru Liverpoolovega poraza že danes lahko postali prvaki, a so rdeči na gostovanju pri Southamptonu v drugem polčasu le strli gostitelje. Ti so povedli v 13. minuti, ko je bil natančen Nathan Redmond, slabih 15 minut pozneje izenačil Takumi Minamino, sredi drugega polčasa, v katerem so varovanci Jürgena Kloppa prevladovali, pa je zadel Joel Matip in odločil zmagovalca.

Liverpool bo moral v zadnjem krogu računati na pomoč Aston Ville, ki se bo pomerila z Manchester Cityjem, za morebitno presenečenje in spremembo na vrhu pa bo moral v nedeljo ob 17. uri premagati še Wolverhampton.

Man City izvlekel točko

Liverpoolu je vrata do morebitnega uspeha nekoliko bolj odprl vodilni Manchester City, ki je v soboto po zaostanku z 0:2 proti West Hamu na koncu remiziral z 2:2 in ima tako z odigrano tekmo več zdaj krog pred koncem štiri točke naskoka pred Liverpoolom. Sinjemodri so imeli na gostovanju pri West Hamu celo priložnost za zmago, a je Riyad Mahrez v 86. minuti zapravil strel z bele točke.

Pep Guardiola je takole reagiral ob zapravljeni enajstmetrovki Mahreza. Foto: Reuters

Varovanci Pepa Guardiole so imeli veliko terensko premoč. Igralo se je praktično na en gol, toda domači so bili nevarni v protinapadih, dva izmed njih je v prvem delu uspešno izpeljal Jared Bowen.

Na začetku drugega dela je Jack Grealish znižal zaostanek, nato pa je v 69. minuti po prostem strelu Mahreza z leve strani neposrečeno posredoval Čeh Vladimir Coufal in zatresel lastno mrežo. City je nadaljeval napade, a kljub priložnostim je izid ostal nespremenjen. V 84. minuti so imeli celo veliko priložnost za popoln preobrat, a je Riyad Mahrez zapravil enajstmetrovko, Lukasz Fabianski je strel ubranil in podaljšal boj za naslov prvaka. Zdaj je znova na potezi Liverpool, ki je v tej sezoni v Angliji osvojil obe pokalni tekmovanji. Na delu bo v torek, ko bodo Redsi gostovali pri Southamptonu.

Arsenalu se izmika liga prvakov

V ponedeljek je Newcastle z 2:0 premagal Arsenal, ki ostaja peti (dve točki za Tottenhamom) in bo, če ne bo presenečenja v zadnjem krogu, ostal brez lige prvakov. Bolje v boju za najelitnejše evropsko tekmovanje kaže nogometašem londonskega Tottenhama. Ti so v soboto z 1:0 premagali Burnley. Za Tottenham je edini zadetek na tekmi globoko v sodnikovem podaljšku prvega polčasa z bele točke dosegel Harry Kane, ki je že 21. zapovrstjo uspešno izvedel najstrožjo kazen.

Angleško prvenstvo, 37. krog Nedelja, 15. maj:

Tottenham : Burnley 1:0 (0:0)

Aston Villa : Crystal Palace 1:1 (0:0)

Watford : Leicester 1:5 (1:2)

Leeds : Brighton 1:1 (0:1)

Wolverhampton : Norwich 1:1 (0:1)

West Ham : Manchester City 2:2 (2:0)

Everton : Brentford 2:3 (2:1) Ponedeljek, 16. maj:

Newcastle : Arsenal 2:0 (0:0) Torek, 17. maj:

Southampton : Liverpool 1:2 (1:1) Že odigrano:

Četrtek, 28. april:

Manchester United : Chelsea 1:1 (0:0)