Ikona korak bližje klopi Chelseaja, pred katerim je čudna sezona

Chelsea je po odhodu Maurizia Sarrija v Juventus še vedno brez trenerja. Po današnjem sporočilu za javnost Derby Cityja, pri katerem so potrdili, da so Franku Lampardu dali dovoljenje za pogovore z Londončani, je jasno, da bo Italijana najverjetneje nasledil legendarni nekdanji vezist velikana s Stamford Bridgea. Najboljši strelec v zgodovini kluba, pred katerim je naporna sezona, je v krstnem letu v vlogi trenerja navdušil.

Franka Lamparda, ki je z 211 goli najboljši strelec v zgodovini Chelseaja, z vrnitvijo na Stamford Bridge, kjer je kot nogometaš preživel 11 let in v tem času osvojil ligo prvakov, ligo Europa in tri naslove angleškega prvaka, povezujejo že nekaj časa. Vse odkar je postalo jasno, da Maurizio Sarri v Londonu ne bo zdržal več kot eno leto, je legendarni nekdanji angleški reprezentant favorit številka ena v izboru bogatega predsednika Chelseaja Romana Abramoviča.

Od danes je jasno tudi to, da je vročemu stolčku Chelseaja blizu, kot mu ni bil še nikoli. Pri njegovem zdajšnjem klubu Derby Countyju, na klopi katerega je debitiral v trenerski vlogi in ga takoj popeljal na prag uvrstitve v elitno premier ligo, so namreč sporočili, da so Chelseaju dali dovoljenje za pogovore s svojim trenerjem.

"Lahko potrdimo, da smo Chelseaju dali dovoljenje za pogovore s Frankom Lampardom o morebitnem prevzemu trenerske funkcije na Stamford Bridgeu," so zapisali pri Derby Countyju v izjavi za javnost. Po informacijah, ki prihajajo z Otoka, naj bi bil Lampard Chelseaju na voljo ob odškodnini 4,4 milijona evrov, kar za Londončane ne bi smela biti težava.

Izjava za javnost Derby Countyja:

Derby County can confirm that they have granted permission for Chelsea to speak to Frank Lampard about the vacant managerial position at Stamford Bridge. — Derby County (@dcfcofficial) June 25, 2019

Prihod Lamparda bi navijači Chelseaja pozdravili z navdušenjem, saj med njimi še vedno uživa status ikone kluba. Če bo na Stamford Bridge res prišel, pa 41-letnega Angleža čaka vse prej kot lahka naloga.

Chelsea ostal brez najboljšega, nakupovati pa ne bo smel

Chelsea namreč zaradi kazni Mednarodne nogometne zveze (FIFA), ki si jo je prislužil s trgovanjem z mladoletnimi nogometaši, v naslednjih dveh prestopnih rokih – letos poleti in januarja prihodnje leto – ne bo smel nakupovati. Londončani so se na to kazen pritožili Mednarodnemu športnemu razsodišču (CAS), a je bila njihova prva pritožba zavrnjena. Vztrajajo, da se bodo pritožili še drugič, a je težko verjeti, da bo druga sodba drugačna od prve.

Stamford Bridge bi povratek svoje ikone zagotovo pozdravil z navdušenjem. Foto: Reuters

Ob dejstvu, da je Chelsea poleti zapustil njihov z naskokom najboljši posameznik Eden Hazard, ki je za sto milijonov evrov odšel v Real Madrid, je jasno, da je pred njim nenavadna sezona, v kateri se bo moral zanesti na zdajšnji kader.

Chelsea je v prejšnji sezoni osvojil ligo Europa in v premier ligi pristal na tretjem mestu. Z novo sezono elitnega angleškega nogometnega tekmovanja bo začel 11. avgusta, že takoj na začetku pa ga čaka velik derbi. Gostoval bo pri Manchester Unitedu na Old Traffordu.