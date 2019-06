Hazard v Realu, čaka se le še uradna potrditev

Po poročanju angleških in španskih medijev se je Real Madrid s Chelseajem dogovoril okoli odškodnine in prestopa belgijskega nogometaša Edena Hazarda v kraljevi klub. Odškodnina, ki jo bo Real odštel za svojo novo okrepitev, naj bi znašala dobrih 99 milijonov evrov. Madridski klub novice uradno še ni potrdil, a naj bi to storil kmalu.

Kar se je napovedovalo že nekaj mesecev, se je danes uresničilo. Belgijec Eden Hazard naj bi tudi uradno postal novi član Real Madrida. Belgijec je bil že nekaj časa tarča Madridčanov, kluba pa naj bi se po nekaj dnevih pogajanja danes dokončno dogovorila o ceni odkupnine. Angleški mediji poročajo, da naj bi beli balet za 28-letnega napadalca odštel 99 milijonov evrov, prvaki lige Europa pa naj bi prvotno od Reala zahtevali okoli 145 milijonov evrov. Hazard bo po Luki Joviću druga velika okrepitev Reala v tem prestopnem roku.

Belgijec je v Chelsea prestopil leta 2012 iz Lilla, pri londonskem klubu pa je preživel kar sedem let. Z ekipo je osvojil dva državna naslova, dve lige Europa, FA pokal in ligaški pokal. S Chelseajem se je nazadnje veselil v finalu lige Europa, kjer je v finalu zadel dvakrat in prispeval levji delež k zmagi nad Arsenalom s 4:1.

