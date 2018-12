Ibrahimović v svojem slogu razblinil dvome o prihodnosti

"Nisem še končal," je na Twitterju sporočil Zlatan Ibrahimović in po tednih takšnih in drugačnih namigovanj razkril, da bo tudi v letu 2019 igral v ZDA za Los Angeles Galaxy. Švedski nogometni veteran je v prvem letu v severnoameriški ligi MLS navdušil.

Zlatan Ibrahimović je marca letos po skoraj dveh desetletjih igranja v Evropi, kjer je navduševal v majicah Malmöja, Ajaxa, Juventusa, Interja, Barcelone, Milana, PSG in nazadnje Manchester Uniteda, odšel v ZDA in podpisal pogodbo z Los Angeles Galaxyjem.

Švedski superzvezdnik je v Kaliforniji navdušil in v 27 tekmah zabil 22 golov, a se Los Angelesu ni uspelo uvrstiti v končnico lige MLS. Mesto v njej je zgrešil za samo eno mesto, zato se je po koncu rednega dela sezone veliko govorilo o tem, da se bo vrnil v Evropo.

V zadnjih tednih se je veliko pisalo predvsem o morebitni vrnitvi v Milan, povezovali so ga tudi s selitvijo v madridski Real, pri 37 letih je bil seveda aktualen tudi scenarij, po katerem bi se upokojil. Zdaj je jasno, da se ne bo zgodilo nič od tega, ampak bo še vsaj eno leto navduševal v Severni Ameriki.

MLZ Im not done with you yet pic.twitter.com/1F68siOV16 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 17, 2018

"Nisem še končal," je danes sporočil v svojem slogu z videoposnetkom, ki ga je objavil na svojem uradnem profilu na Twitterju, s tem pa potrdil, da bo še vsaj eno leto ostal član Los Angeles Galaxyja. To so z delitvijo omenjenega videa potrdili tudi v Los Angelesu in poskrbeli za navdušenje med številnimi navijači tega kluba, katerega slavo je v svet pred leti popeljal tudi Anglež David Beckham.