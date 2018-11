Italijani trdijo: Ibrahimović in Milan že dogovorjena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zlatan Ibrahimović in Milan naj bi že sklenila dogovor o polletnem sodelovanju.

Zlatan Ibrahimović in Milan naj bi že sklenila dogovor o polletnem sodelovanju. Foto: Reuters

Čeprav so pri losangeleškem Galaxyju, ki igra v ameriški nogometni ligi MLS, pred dnevi zanikali dogovor Zlatana Ibrahimovića z italijanskim prvoligašem Milanom, pa je vrnitev izkušenega švedskega napadalca na Apeninski otok vse bližje. Italijanski časnik Gazzetta dello Sport poroča, da je dogovor o polletnem sodelovanju že sklenjen.

Sedemintridesetletni Ibrahimović, ki je za Milan igral v sezonah 2010/11, ko je bil posojen iz Barcelone, in 2011/12, bo po poročanju omenjenega časnika za šest mesecev dobil tri milijone evrov, Italijani pa Galaxyju ne bodo plačali nobene odškodnine. Italijanom se bo "Ibra" pridružil januarja.

Ibrahimović je v bogati karieri igral za številne velike klube, kot so Malmö, Ajax, Juventus, Inter Milano, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United in LA Galaxy. Strelsko najbolj produktiven je bil v Parizu, kjer je na 180 tekmah dosegel 156 golov. Za Švedsko je odigral 116 tekem in dosegel za Švede rekordnih 62 golov. Skupno je dosegel že več kot 500 zadetkov.

Preberite še: