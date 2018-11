Cesar in Birsa imata novega

Pred tem je nogometaše vodil Gian Piero Ventura, nekdanji selektor Italije, ki je v štirih nastopih s klubom osvojil le eno točko in v nedeljo odstopil. Ventura je pred tem zamenjal prav tako neuspešnega Lorenza D'Anno, ki je na osmih tekmah z ekipo iztržil dva remija.

Štiriinpetdesetletni Domenico Di Carlo je Chievo že vodil med letoma 2008 in 2010 in nato še enkrat v sezoni 2011/12, kjer pa je moral predčasno zapustiti položaj.

‼️✍️ Ufficiale: ritorna sulla panchina dell'@ACChievoVerona Mimmo #DiCarlo!

Condottiero di mille battaglie in passato, di nuovo in gialloblù per raggiungere lo stesso obiettivo! Insieme possiamo essere più forti! #BentornatoMimmo

💛💙👉 https://t.co/tU4x4bxabQ pic.twitter.com/H8pXhVLCZL