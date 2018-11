Udinese zamenjal trenerja

Španec Julio Velazquez je na trenersko klop Udineseja sedel po koncu lanske sezone, v kateri so pri Udineseju menjavali trenerje po tekočem traku; na klopi so sedeli Luigi Delneri, Massimo Oddo, zadnje štiri tekme pa tudi Hrvat Igor Tudor.

Velazquez je to sezono Udinese popeljal do devetih točk na 12 tekmah serie A, kar pomeni, da je klub v spodnjem delu prvenstvene lestvice, le mesto nad cono izpada.

Davide #Nicola has been appointed as the new head coach of the #Udinese first team. He will be unveiled to the media at Dacia Arena on Wednesday at 16:30 CET. pic.twitter.com/bmUBCwu1HF