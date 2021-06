Vatreni so s prebojem v osmino finala na Euru 2020 spet ljubljenci hrvaških navijačev in medijev.

Potem ko je bila hrvaška javnost zaradi dokaj neprepričljivih predstav Hrvaške na prvih dveh tekmah letošnjega evropskega prvenstva v nogometu že nekoliko nejevoljna, vse bolj pa so bili kritični tudi hrvaški mediji, se je zgodba sinoči povsem spremenila. Vatreni, ki so se s prepričljivo zmago nad Škotsko (3:1) prebili v osmino finala Eura, so spet ljubljenci javnosti. Hrvaški spletni portali so polni hvalnic in pozitivih zgodb s sinočnje tekme, slavospeve, predvsem kapetanu Luki Modriću, ki je zabil izjemen gol za vodstvo Hrvaške z 2:1, pa nogometašem pojejo tudi angleški mediji.