Hoffenheim v karanteni zaradi okužb sedmih članov

To so bili Sebastian Rudy, Alžirec Ishak Belfodil, Izraelec Munas Dabbur in Danec Robert Skov, poleg njih je na novo okužen še član strokovnega štaba. Že od prej sta v samoizolaciji tudi Danec Jaco Bruun Larsen in še en član spremljevalnega osebja, poroča AFP.

"Že mesece se natančno in vestno držimo higienskega koncepta. Pandemijo smo mesece preživeli brez enega samega pozitivnega primera, zdaj pa nas je doletelo. Zakaj, ne znamo razložiti," je sporočilo vodstvo Hoffenheima, kluba iz jugozahodne Nemčije, ki je zdaj v tesnem stiku z lokalnimi zdravstvenimi oblastmi, da bi preprečili širjenje okužbe.

Ena od možnosti, kjer bi se igralci lahko okužili, je gostovanje v okviru evropske lige pri Slovanu iz Libereca, ki je zaradi okužb igral brez 15 nogometašev.

Med oktobrskim mednarodnim premorom sta se v Hoffenheim s koronavirusom iz svojih reprezentanc vrnila tako hrvaški napadalec Andrej Kramarić kot branilec Gane Kasim Adams, okužen je bil pred tem tudi Čeh Pavel Kaderabek. Vsi so se že vrnili na treninge.

