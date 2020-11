Neustavljivi Bayern v velikem nemškem derbiju porazil Dortmund, Kamplov Leipzig brez težav

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sedmem krogu nemškega prvenstva se je v Dormund odvil veliki derbi med domačo Borussio in prvakom Bayernom. Münchenčani so zmagali s 3:2 in ostali samo na vrhu bundeslige, na drugem mestu a je zdaj RB Leipzig Kevina Kampla, ki je v soboto zanesljivo s 3:0 premagal Freiburg.