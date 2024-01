Grška pravljica Andraža Šporarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andraž Šporar je dočakal strelska prvenca v koledarskem letu 2024 in popeljal Panathinaikos na prvo mesto. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenski nogometni reprezentant Andraž Šporar je z dvema zadetkoma popeljal Panathinaikos do zmage nad Panetolikosom (2:1) v grškem prvenstvu. V igro je vstopil na začetku drugega polčasa, ko je bil še rezultat 0:0, nato pa postal veliki junak atenskega velikana, ki se je na lestvici vrnil na prvo mesto.

Če slovenski selektor Matjaž Kek v zadnjih tednih ni skrival nezadovoljstva nad skromno minutažo reprezentančne trojice pri Panathinaikosu (Šporar, Gnezda Čerin in Verbič), se mu je po tem, ko je prišel nov trener, Srba Ivana Jovanovića je na vročem stolčku nasledil sloviti Turek Faith Terim, vrnil nasmešek na obraz. Ne le, da so slovenski legionarji, ki v zadnjih letih predstavljajo pomembno moč atenskega velikana, začeli igrati bolj redno, ampak so se prebudili tudi njihovi strelski topovi. Tako je Andraž Šporar zablestel na nedeljski tekmi proti Panaitolikosu (2:1).

Vstopil v igro in postal junak srečanja

Adam Gnezda Čerin je za zeleno-bele odigral vso tekmo. Foto: Guliverimage Turški strateg zaradi kazni rumenih kartonov ni mogel računati na Benjamina Verbiča, od prve minute pa je ponudil priložnost za nastop Adamu Gnezdi Čerinu. Panathinaikos je pričakoval domačo zmago nad tekmecem iz mesta Agrinio, a je rezultat po prvem delu ostal 0:0. Nato se je Ferih odločil za menjavo v napadu Namesto Nizozemca Tonnyja Vilhene je vstopil v igro Andraž Šporar. Poteza se mu je kmalu obrestovala, saj je 28-letni Ljubljančan zaznamoval dvoboj z dvema zadetkoma.

Panathinaikos je popeljal v vodstvo v 51. minuti, ko je zadel v polno po strelu z glavo, asistenco je prispeval Španec Juankar, v 89. minuti pa je podvojil prednost. Takrat mu je podal Srb Filip Đuričić. Šporar je tako dosegel prva zadetka v koledarskem letu 2024, skupno pa jih je v tej sezoni v grškem prvenstvu zbral šest. Enega je dodal v ligi Europa, tri pa v kvalifikacijah za ligo prvakov, tako da je skupno že pri dvomestnem številu zadetkov v tej sezoni.

Andraž Šporar je v tej sezoni v vseh tekmovanjih dosegel za PAO že deset zadetkov. Foto: Reuters

Panetolikos je v izdihljajih srečanja dosegel častni zadetek (1:2), PAO pa se je veselil pomembne zmage, s katero je prevzel vodstvo na lestvici. Izkoristil je poraz solunskega Paoka, ki je na gostovanju pri mestnem tekmecu Arisu ostal praznih rok (1:2).

Panathinaikos ima pred Paokom dve točki prednosti. Že v sredo ga čaka nov zahteven izziv, saj se bo v pokalu spopadel z večnim rivalom Olympiakosom. Sledi prvenstveni derbi z branilcem naslova AEK Atene, nato pa še povratna pokalna tekma z rdeče-belimi iz Pireja. Pred Panathinaikosom, ki je po prihodu novega trenerja nanizal dve zmagi, je tako zelo zahtevno obdobje, v katerem bi lahko slovenski legionarji, če se dan pozna po jutru, ponovno računali na višjo minutažo. To pa še kako prijetna novica za selektorja Keka, ki bo letos pripravljal varovance na težko pričakovani vrhunec, evropsko prvenstvo v Nemčiji.