Nov trener za slovenske reprezentante

Nogometaši Panathinaikosa, med njimi tudi trojica slovenskih reprezentantov, Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič, bodo dobili novega trenerja. Dušana Jovanovića bo nasledil Fatih Terim, poročajo grški in turški mediji.

Čeprav vodstvo Panathinaikosa še ni potrdilo menjave na trenerskem stolčku, je 70-letni Fatih Terim turškim novinarjem že dal izjavo. "Res je, dogovoril sem se s Panathinaikosom. Včeraj smo zaključili pogovore, jutri pa potujem v Atene, kjer me popoldan že čaka prvi trening," je dejal turški strateg.

Terim je nazadnje sedel na klopi Galatasarayja, pred tem pa je vodil AC Milan, Fiorentino in turško reprezentanco. z Galatasarayjem je bil osemkrat prvak Turčije, leta 2000 je osvojil pokal Uefa, turško izbrano vrsto pa je na EP 2008 pripeljal do polfinala.

Devet let mlajši Dušan Jovanović je v Panathinaikos prišel junija 2021 in v naslednji sezoni z njim osvojil grški pokal. Trenutno je Panathinaikos na drugem mestu grške superlige s točko zaostanka za Paokom. Na zadnjih štirih tekmah so dvakrat izgubili, končali pa so tudi s svojo evropsko sezono.