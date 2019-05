Idilo pokvarile resne zdravstvene težave Kekovega pomočnika, selektor povabil še dva

Selektor Matjaž Kek je po finalu pokala Slovenije dopolnil seznam vpoklicanih kandidatov za kvalifikacijski tekmi za EP 2020 proti Avstriji in Latviji. Dodal je še vratarja Olimpije Nejca Vidmarja in napadalca Luke Zahovića. Idilo na pripravah reprezentance v Kranjski Gori so pokvarile zdravstvene težave pomočnika selektorja Igorja Benedejčiča.

Danes naj bi se slovenska reprezentanca v Kranjski Gori, kjer se pripravlja na bližajoči se kvalifikacijski tekmi za EP 2020, družila s predstavniki sedme sile, a so medijske aktivnosti do nadaljnjega odpovedane. Razlog tiči v zdravstvenih težavah člana strokovnega vodstva, po poročanju Nogomanie gre za pomočnika selektorja Igorja Benedejčiča. ''V reprezentanci verjamejo v čim hitrejše okrevanje člana strokovnega vodstva, s treningi bodo nadaljevali po programu,'' so sporočili z Nogometne zveze Slovenije. Željam se pridružuje tudi Sportal.

Na seznamu tudi Vidmar in Zahović

Kapetan Olimpije je v četrtek prejemal čestitke v Celju za pokalni naslov, danes je že v izbrani vrsti. Foto: Matic Ritonja/Sportida Zaradi zdravstvenih težav pomembnega člana strokovnega štaba so bile danes v Kranjski Gori tako odpovedane aktivnosti z mediji, na voljo je bil le selektor Matjaž Kek, ki je po četrtkovem ogledu finala pokala Slovenije med Olimpijo in Mariborom (2:1) dopolnil seznam kandidatov za tekmi v Celovcu in Rigi. To je napovedal v ponedeljek na novinarski konferenci in izpolnil obljubo.

Konkurenco med vratarji, Jan Oblak je brez težav opravljal naloge na današnjem treningu, kar je odlična novica po nedavni odsotnosti na tekmi zadnjega kroga španskega prvenstva zaradi poškodbe mišice, bo okrepil še Nejc Vidmar.

Trener vratarjev Borut Mavrič bo tako v Kranjski Gori, kjer reprezentanca trenira zaradi prenove hotela Kokra na Brdu pri Kranju, v prihodnje delal s trojcem Oblak, Vid Belec in Vidmar.

V napadu se je razigranima legionarjema Andražu Šporarju in Robertu Beriću pridružil še Luka Zahović. Najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije, kralj strelcev je postal že drugič zapored, je v četrtek neuspešno naskakoval pokalno lovoriko, v soboto pa se bo pridružil reprezentančni druščini na Gorenjskem.

Najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije Luka Zahović se bo konec tedna pridružil reprezentanci. Foto: Vid Ponikvar

Slovenska izbrana vrsta bo trenirala v Kranjski Gori do četrtka, ko se bo preselila na drugo stran Karavank, v Celovec, kjer jo 7. junija čaka zahtevno gostovanje v sklopu kvalifikacij za EP 2020.