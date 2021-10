Gol Mbappeja bo še nekaj časa buril duhove

Z včerajšnjim finalnim srečanjem se je končala druga izvedba lige narodov, v kateri so Francozi po zmagi z 2:1 nad Španci na prestolu nasledili Portugalsko. Furia je sicer povedla z golom Mikela Oyarzabala, Karim Benzema in Kylian Mbappe pa sta poskrbela za preobrat in slavje galskih petelinov. Prav gol slednjega pa je tisti, o katerem se bo verjetno govorilo še nekaj časa.

Marsikdo je mislil, da bo zadetek Francoza razveljavljen, tako sodnik Martin Taylor kot tudi tisti, ki so nadzorovali sistem VAR, in niso posredovali. Tako je Mbappe Franciji zagotovil novo lovoriko. "Sodnik nam je rekel, da je Eric Garcia želel odvzeti žogo, zaradi tega ni ofsajda, ker se je dotaknil žoge. Želel je preprečiti, da bi žoga prišla do Mbappeja, ki je očitno bil v prepovedanem položaju. Takšna odločitev nima smisla," je dejal Sergio Busquets.

Sporni trenutek srečanja:

Busquets: "the referee told us that Eric Garcia wanted to play the ball and that kills the offside... But he wanted to play the ball because the ball would have reached Mbappe who was offside! It doesn't make sense!" pic.twitter.com/imhepp236Z — Guillem Balague (@GuillemBalague) October 10, 2021

V francoskem taboru veseli ...

Po tekmi so o vsem, kar se je dogajalo, marsikaj povedali tudi vsi udeleženi. Prvi strelec za Francijo Karim Benzema je takole ocenil srečanje v Milanu: "To je bil sanjski večer zame in za ekipo. Ni nam bilo lahko, a pokazali smo, kako močni smo po značaju. Nikoli ne obupamo. To je zaščitni znak velikih ekip. Nikoli nas ne sme zagrabiti panika in biti moramo potrpežljivi. Ko dosežeš tak gol, vedno obstaja tudi element sreče. Od trenutka, ko je žoga zapustila moj čevelj, sem vedel, da gre noter, ne pa, da bo našla prav zgornji kot."

Francozi so na gol Špancev odgovorili z dvema zadetkoma. Foto: Guliverimage

Selektor Francije Didier Deschamps je bil razumljivo ponosen na svoje varovance: "Zelo sem ponosen in vesel za moštvo. Na obeh tekmah smo zaostajali, a tokrat nam je hitro uspelo izenačiti. Poleg talenta, ki ga premoremo, imajo fantje tudi izjemno miselnost. V drugem polčasu smo bili bolj agresivni in Špance prisilili v napake."

... v španskem pa poudarjajo, da si nimajo česa očitati

Nekoliko manj zadovoljen z razpletom je bil jasno njegov stanovski kolega na klopi Španije Luis Enrique: "Ne glede na to, proti komu igramo, ali v kakšni situaciji smo, vedno želimo igrati svojo igro − pogumno in z napadalnimi ambicijami. Nocoj torej ne gre toliko za bolečino poraza kot za odtenek žalosti, saj smo odigrali zelo dobro. Nepravičnost nogometa je pač v tem, da pri 1:0 nismo dotolkli Francije, nato pa je Benzema naredil nekaj izjemnega."

Špance je v vodstvo popeljal Mikel Oyarzabal. Foto: Guliverimage

Misli je po tekmi strnil tudi edini strelec poraženega moštva Mikel Oyarzabal: "Resnično mislim, da smo prikazali odlično predstavo, a oni so z dvema izjemnima potezama odločili tekmo. Naš uspeh na srečanju se je tako končal. Imeli smo veliko možnosti, da zadenemo, a Hugo Lloris se je izkazal z nekaj odličnimi obrambami. Zelo smo garali ta večer in zato moramo biti ponosni na to, kar smo naredili."