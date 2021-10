Belgijski vratar ostro nad poteze Uefe in Fife

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgijski nogometni vratar Thibaut Courtois je po obračunu za tretje mesto v evropski ligi narodov med Belgijo in Italijo kritiziral tako Mednarodno (Fifa) kot Evropsko nogometno zvezo (Uefa), ker si želita zgolj več tekem za več dobička, ob tem pa ne pomislita na igralce.

Belgija je v nedeljo proti Italiji izgubila tekmo za tretje mesto z 1:2, vratar madridskega Reala Thibaut Courtois pa jo je že pred dvobojem označil kot "nepotrebno". Nič drugače ni bilo po nedeljskem porazu.

"Lahko so jezni, ker želijo klubi superligo, na drugi strani pa jim je vseeno za nas igralce. Zanimajo jih le polni žepi," je dejal 29-letni vratar.

"To je le tekma za denar in o tem moramo spregovoriti iskreno. Tako tekmo moramo odigrati, ker to za Uefo pomeni nekaj dodatnega denarja," je še naprej razlagal Courtois.

Foto: Guliverimage

Tako italijanska kot belgijska izbrana vrsta sta pred obračunom opravili številne zamenjave v moštvu, Belgijci pa so zaradi poškodb ostali brez Romeluja Lukakuja in Edena Hazarda. "Poglejte, kako smo morali spremeniti postavi. Če bi igrali v finalu, bi bili zasedbi na zelenici drugačni," je priznal belgijski čuvaj mreže. "To je samo pokazatelj, da igramo preveč tekem."

Če se Belgija ne bi uvrstila na zaključni turnir lige narodov, bi v tem ciklu igrala kvalifikacijske tekme za nastop na svetovnem prvenstvu pod okriljem Fife. Tudi dejstvo, da želi ta organizirati mundial na dve leti, Courtoisu ni pogodu.

"Kdaj se bomo odpočili? Nikoli!"

Po vprašanju, da je sicer Uefa odločno proti predlogu Fife, je Belgijec odvrnil: "Uefa pa je letos ustvarila še konferenčno ligo. Vedno je isto, zgolj več in več tekem. Res je slabo, da igralci nismo vključeni v te razprave. Potem pa slišiš, da bi bili lahko evropsko in svetovno prvenstvo vsaki dve leti? Kdaj se bomo odpočili? Nikoli!" je bil jasen Courtois.

Foto: Guliverimage

"Nismo roboti. Posledici vse bolj polnega koledarja sta le večje število tekem in več poškodb. A to nikogar ne zanima. Če o tem ne bomo spregovorili, se bo ta trend le nadaljeval," je še sklenil nekdanji nogometaš Genka, Chelseaja in madridskega Atletica.

Druga izdaja lige narodov je sicer pripadla Franciji, ki je v finalu z 2:1 ugnala Španijo, Belgijci pa so v polfinalu izgubili proti poznejšim zmagovalcem z 2:3.