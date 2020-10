Tetovaža, ki je nekdanjega napadalca Gorice spravila v zagato

Po žilah Gianluce Lapadule se pretaka mešana kri. Italijanski nogometaš, ki je pustil določen pečat tudi v dresu Gorice, je sin Italijana in Perujke. Čeprav je vodstvo reprezentance Peruja večkrat izrazilo željo, da bi zaigral za južnoameriško državo, ni nikoli sprejel ponudbe. To pa še ne pomeni, da ni ponosen na svoje perujske korenine.

mis orígenes, la mitad de mi corazón, la mitad de mi sangre! 🇵🇪 #Peru pic.twitter.com/FI83wGde5u — GLapadula (@G_Lapadula) October 9, 2020

Ljubezen do domovine svoje mame je želel upodobiti na poseben način. Tako se je odločil, da bo njegovo telo krasila tudi podoba pripadnika indijanska plemena. Ko je bila "umetnina" končana, jo je predstavil javnosti in ob njej zapisal: "Moje korenine, polovica mojega srca, polovica moje krvi." Navdušenje pa je hitro splahnelo, ko so se na socialnem omrežju pojavila opozorila, dejavni so bili zlasti ljubitelji nogometa iz Peruja, da je izbral napačno podobo. Izkazalo se je, da si je Lapadula tetoviral napačno podobo.

Novo tetovažo izkušenega napadalca Beneventa s perujskimi koreninami so mnogi razumeli tudi kot željo, da bi zaigral za reprezentanco Peruja. Selektor Peruja Ricardo Gareca je tako že sporočil, da je izbrana vrsta na voljo vsakomur, ki si želi igrati za njo. Foto: Getty Images

Želel je upodobiti bojevnika Inka, ki predstavlja bogato preteklost Peruja, a je prišlo do pomote. Namesto Inka je postal osrednji junak tetovaže pripadnik indijanskega plemena Dakota oziroma Lakota, ki so jih francoski naseljenci v Severni Ameriki poimenovali za Suje (Sioux). Lapadula je tako zgrešil celino, upodobil severnoameriškega Indijanca, in se znašel v hudi zagati, saj je trajna tetovaža dokaj velika in jo bo zelo težko odstraniti.

Pomemben člen vrtnic

Gianluca Lapadula je v eni sezoni za Gorico dosegel 14 zadetkov in ji pomagal do pokalne lovorike. Foto: Vid Ponikvar Lapadula je 30-letni napadalec, ki v tej sezoni nastopa za Benevento, zmagovalca serie B v sezoni 2019/20. V preteklosti je igral tudi za AC Milan, Genoo in Lecce, pred šestimi leti pa je branil tudi barve Gorice. Vrtnicam je pod vodstvom Luigija Apollonija pomagal do zadnje klubske lovorike. Gorica je osvojila pokal, v finalu pa na Bonifiki premagala Maribor z 2:0.

To je bila zelo nenavadna tekma, saj je Gorica, ki je takrat delovala z veliko pomočjo Parme, vstopila v srečanje z desetimi tujci in le enim Slovencem. To je bil Amedej Vetrih, aktualni slovenski reprezentant. Tudi na klopi ni bilo veliko Slovencev. Le Matija Širok, ki se je pred kratkim vrnil v Novo Gorico in pomaga vrtnicam v tej sezoni, in Alen Jogan, ki je že končal kariero.

Oba zadetka je dosegel Francesco Finnochio, ki je vstopil v igro šele v 73. minuti in nato postal veliki junak dvoboja. Lapadula je sicer v sezoni 2013/14 v dresu Gorice na 32 nastopih dosegel 14 zadetkov, najboljše ocene pa si je prislužil njegov soigralec in rojak Massimo Coda, zdajšnji napadalec Lecceja. Izmed tedanjih italijanskih nogometašev Gorice igrata zdaj v serie A le vratar Alex Cordaz in Lapadula.