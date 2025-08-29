Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Petek,
29. 8. 2025,
21.00

Petek, 29. 8. 2025, 21.00

Francosko prvenstvo, 3. krog

PSG na dvoboju neporaženih ekip

Aktualni prvaki iz Pariza po dveh minimalnih zmagah z 1:0 v soboto igrajo s Toulousom.

Aktualni prvaki iz Pariza po dveh minimalnih zmagah z 1:0 v soboto igrajo s Toulousom.

Foto: Reuters

Pred tretjim krogom francoske nogometne lige so še štiri ekipe s polnim točkovnih izkupičkom: Lyon, Toulouse, PSG in Strasbourg. Aktualni prvaki iz Pariza po dveh minimalnih zmagah z 1:0 v soboto igrajo s Toulousom.

Pierre-Emerick Aubameyang Marseille Paris
Sportal Rennes popravil neslaven rekord in doživel polom

Lens je v petek zvečer do svoje druge zmage sezone prišel z rezultatom 3:1 proti Brestu.

Francosko prvenstvo, 3. krog:

Petek, 29. avgust:

Sobota, 30. avgust:

Nedelja, 31. avgust:

Lestvica:

Najboljši strelci:

2 - Aubameyang (Marseille), Doumbia (Brest), Giroud (Lille), Magri (Toulouse), Sinayoko (Auxerre)
