Reims na Parku princev presenetil zvezdniški PSG

Vodilni PSG je v 20. krogu francoskega prvenstva razočaral navijače, saj je na Parku princev proti Reimsu osvojil le točko. Parižani, za katere je igral tudi Lionel Messi, so po zaslugi zadetka Neymarja vodili vse do zadnjih sekund, nato pa so gostje v šesti minuti sodniškega dodatka poskrbeli za veliko presenečenje. Brez zmagovalca sta se v sobotnem derbiju razšla tudi Marseille in Monaco. Slovenski reprezentant Miha Blažič je z zadnjeuvrščenim Angersom visoko izgubil v Brestu.

Francoskim prvakom se je nasmihala zmaga nad Reimsom. Po zaslugi Neymarja, ki je dosegel 12. zadetek v tej sezoni, so na Parku princev od 52. minute vodili z 1:0. Želenega cilja, zmage, pa vseeno niso dočakali. Najprej je gostiteljem otežil delo Marco Verratti, ki je za preoster prekršek prejel rdeči karton, nato pa so gostje v šesti minuti sodnikovega podaljška utišali navijače PSG in izenačili na 1:1. To je novo razočaranje za Parižane, ki so pred tem v prvenstvu ostali brez točk v Rennesu, vmes pa, na tisti tekmi je Kylian Mbappe prispeval rekordnih pet zadetkov, se v pokalu znesli nad šestoligašem Pays de Cassel.

Messi in soigralci v trening centru za 300 milijonov

Nogometaši PSG so si sicer konec tedna ogledali svoj nov center za trening, ki se nahaja v soseski Poissy, v zahodnem predmestju Pariza. Dizajniral ga je francoski arhitekt Jean-Michel Wilmotte, ki se je podpisal tudi pod stadion Park princev. Arabski lastniki PSG so za nov trening center odšteli 300 milijonov evrov. Mbappe in soigralci bodo na njem začeli trenirati poleti.

Francosko prvenstvo, 20. krog:

Petek, 27. januar:

Sobota, 28. januar:

Nedelja, 29. januar: