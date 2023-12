PSG prihaja k Elsnerju v Le Havre

Kylian Mbappe Foto: Reuters Vodilni PSG v 14. krogu ligue 1 odhaja v pristaniški Le Havre, kjer bo v nedeljo ob 13. uri igral proti ekipi Luke Elsnerja. Parižani imajo 30 točk (devet zmag, tri remije in en poraz), Le Havre pa je za trenutno osmo mesto zbral 18 točk (tri zmage, sedem remijev in trije porazi). PSG je v ligi dobil zadnjih šest tekem, Le Havre pa na zadnjih šestih tekmah samo eno.

V tem obdobju so varovanci Luke Elsnerja prišli do štirih remijev brez enega samega doseženega gola. Pa so vseeno vsega tri točke za mesti, ki prinašajo Evropo! Dobro torej branijo svoj gol (samo 13 prejetih golov na 13 tekmah), ga bodo tudi proti Parižanom? Ti so to sezono zabili že 34 golov (za primerjavo Le Havre le 12).

