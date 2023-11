PSG za zadnjih šest zmag zabil 19 golov

Po reprezentančnem premoru se je francosko prvenstvo nadaljevalo z dvobojem, ki morda to sezono odloča tudi o prvaku: branilec naslova in vodilni PSG je gostil Monaco. Moštvi zdaj loči šest točk. Parižani so zmagali s 5:2. Zadelo je sedem nogometašev, med njimi tudi prvi strelec lige Kylian Mbappe, ki je pri 14 golih.

PSG sezone v domačem prvenstvu ni začel tako prepričljivo kot nekaj prejšnjih, je pa zdaj že nizu šestih zaporednih zmag (na vsaki od teh šestih tekem so Parižani zabili vsaj tri gole). In s temi so se tudi vrnili nazaj na prvo mesto. Z devetimi zmagami, tremi remiji in porazom imajo 30 točk oziroma šest več od Monaca. Ta je bil v prejšnjih treh sezonah trn v peti Parižanov, saj jih je na šestih ligaških tekmah premagal kar štirikrat. Zdaj je torej PSG le zmagal in to s kar 5:2. Na zadnjih šestih tekmah so dali kar 19 golov, skupaj pa na 13 te sezone že 34. Drugouvrščena Nica denimo samo 13 (s tekmo manj)

Atal aretiran

Francoska policija je aretirala alžirskega nogometaša Youcefa Atala, ki igra za Nico. Atal je na družbenih medijih delil kontroverzno objavo, povezano s konfliktom med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas. Prejšnji mesec je disciplinska komisija francoske nogometne lige (LFP) Atalu izrekla sedem tekem suspenza. Čeprav je 27-letni branilec hitro izbrisal objavo in se zanjo opravičil, ga je takoj "do nadaljnjega" suspendiral tudi njegov klub Nica.

Slovenski trener Luka Elsner in njegov Le Havre, ki zaseda izvrstno sedmo mesto, v nedeljo ob 15. uri igra z Nantesom.

