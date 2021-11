Končno skupaj! Ramos nared za krstni nastop, Messi lovi prvi gol.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lionel Messi je Argentini pred dnevi pomagal do preboja na SP 2022 v Katar. Foto: Reuters

Vodilni francoski prvoligaš PSG bo v 14. krogu v soboto gostil Nantes. Navijači bogatega pariškega kluba bi lahko na Parku princev dočakali zgodovinski prizor, saj bi lahko prvič dres PSG oblekel Sergio Ramos. Če bo nastopil tudi Lionel Messi, ki še čaka na strelski prvenec v francoskem prvenstvu, bosta tako skupaj združila moči nekdanja kapetana velikih španskih rivalov, Reala in Barcelone. V uvodnem srečanju kroga bo Monaco gostil prvaka Lille.

Vodilni PSG lahko v soboto še poveča prednost. Pred drugouvrščenim Lensom ima +10, zdaj pa se bo na domači zelenici pomeril z desetouvrščenimi kanarčki. Vratarja gostov Albana Lafonta čaka ogromno dela, saj sta Kylian Mbappe in Neymar v zelo dobri formi, poln motivacije pa je tudi Lionel Messi, ki je zaradi bolečin v kolenu izpustil zadnji tekmi PSG, a nato zaigral v državnem dresu, pomagal Argentini do preboja na SP 2022, s tem pa je tudi dokazal, kako so zdravstvene težave že preteklost. Messi še čaka na strelski prvenec v la ligue.

Sergio Ramos na zadnjem treningu pariškega kluba. Foto: Reuters

V petih nastopih (326 minut) še ni zadel v polno, tokrat pa bi lahko združil moči z nekdanjim kapetanom madridskega Reala Sergia Ramosa, ki je odpravil zdravstvene težave in bo kandidiral za prvi nastop v dresu francoskega podprvaka.

V nedeljo zvečer bo 14. krog sklenil veliki derbi med soimenjakoma iz Lyona in Marseilla. Slednjim kaže na lestvici bolje, nekdanji evropski prvaki imajo štiri točke več od Lyona.

Francosko prvenstvo, 14. krog: Petek, 19. november:

21.00 Monaco - Lille Sobota, 20. november:

17.00 PSG - Nantes

21.00 Rennes - Montpellier Nedelja, 21. november:

13.00 Brest - Lens

15.00 Troyes - St. Etienne

15.00 Metz - Bordeaux

15.00 Strasbourg - Reims

15.00 Angers - Lorient

17.00 Clermont - Nice

20.45 Lyon - Marseille