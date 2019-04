PSG po peto zaporedno zvezdico z Neymarjem od prve minute, Rennes po senzacijo

Danes se bosta ob 21. uri v sklepnem dejanju francoskega pokalnega tekmovanja pomerila PSG in Rennes. Parižani so veliki favoriti. V tej sezoni so si že zagotovili naslov francoskega prvaka, francoski pokal pa so osvojili v zadnjih štirih sezonah, tako da se jim zvečer nasmiha priložnost, da vpišejo že peto zaporedno pokalno zvezdico.