Sedemdesetletni Arnault velja za najbogatejšega Evropejca oziroma drugega najbogatejšega Zemljana. Lastnik luksuzne modne znamke Louis Vuitton naj bi bil "težak" 97 milijard evrov.

Eno izmed milijard teh naj bi po poročanju italijanskih medijev ponudil za nakup Milana, ki je zdaj v lastništvu ameriške investicijske družbe Elliot Management.

V času Berlusconijeve vladavine med letoma 1986 in 2017 so bili rdeče-črni eden najboljših klubov, petkrat so bili evropski prvaki, osemkrat pa italijanski. Uspehi so se sicer ustavili še pred odhodom Berlusconija, saj je klub zadnji naslov osvojil leta 2011.

