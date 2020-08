Lorenzo Manganelli showed a photo of his father who recently passed away because of COVID-19.



Respect. https://t.co/3opN6rNOjD — BugaLuis (@BugaLuisFC) August 24, 2020

A tu se zgodba še ne konča. Stranski sodnik Lorenzo Manganelli je bil tudi edini med sodniki, ki je ponosno poljubil medaljo, ki mu jo je okrog vratu obesil predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, kot bi bil del zmagovalnega moštva, in edini, ki je med predvajanjem himne Lige prvakov, slednji prisluhnil z roko na prsih in prepeval, kot bi šlo za himno njegove države.

🏆 Touched the trophy on his way out

🗣️ Hand on his heart - belted out Champions League anthem

😍 Kissed his medal after the game



Lorenzo Manganelli stole the show at the Champions League final. 👏https://t.co/C0UJBhrVcX — SPORTbible (@sportbible) August 24, 2020

Bil je tudi med peščico tistih, ki so pred začetkom finalnega obračuna med ekipama Paris Saint Germain in Bayern Munchen na stadionu Estádio da Luz v Lizboni pobožali pokal, kar naj bi prinašalo nesrečo.

🏆 Touched the trophy as he walked out

😂 Treated the Champions League anthem like his own national anthem

💔 Showed a photo of his father, who recently died of COVID-19

😘 Kissed his medal after receiving ithttps://t.co/6sYlWAZ1zl — GiveMeSport (@GiveMeSport) August 24, 2020

Vse to je dalo slutiti, da mu vse skupaj ogromno pomeni in da je ozadju nekaj večjega, kot zgolj čast sojenja na tako pomembni tekmi.

Kasneje je medijem pojasnil, da je vse, kar je na finalni tekmi počel, počel v spomin na očeta, ki je pred kratkim umrl za posledicami koronavirusa.

A very touching moment for Italian assistant referee Lorenzo Manganelli, who dedicated the appointment for CL final and the success to his father, victim of Coronavirus a few months ago.

Sport can also help in being stronger.

We are close to him and his family. pic.twitter.com/G5B8VZqUwM — Law 5 - The Ref (@Law5_TheRef) August 24, 2020

Preberite še: