Sanjsko leto slovenskega sodnika po neprijetni aferi

Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers /21.00/ Verjetni začetni enajsterici:

Eintracht: Trapp; Touré, Tuta, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Kostić; Hauge, Kamada, Borré

Rangers: McGregor; Goldson, Lundstram, Bassey; Tavernier, Jack, Kamara, Barišić; Wright, Aribo, Kent

Liga Europa si je v zadnjih desetletjih zgradila podobo tekmovanja, ki poteka v finančni in medijski senci lige prvakov. Letos je nekoliko drugače, zdaj je ta status prevzela novopečena konferenčna liga, kjer se bosta za krstno lovoriko udarila Roma in Feyenoord, liga Europa pa ostaja vezana na četrtkove termine, ki v nogometnih krogih predstavljajo manjšo priljubljenost od torkov in sred, ki so rezervirane za elitno ligo prvakov.

Na stadionu Seville se bosta za drugo največjo evropsko klubsko lovoriko potegovala kluba iz Škotske in Nemčije. Foto: Reuters

Liga Europa tako v zadnjih letih predstavlja velik magnet zlasti tistim klubom, ki se v domačih prvenstvih ne morejo prebiti blizu elite, s tem pa tudi zapravljajo priložnosti za nastop v ligi prvakov. To pa jim omogoča ravno zmaga v evropski ligi. Lani je denimo ligo Europa osvojil Villarreal, ki je v tej sezoni v Španiji trenutno sedmi. Na omenjenem mestu je la ligo končal tudi v prejšnji sezoni, a je nato s pomočjo evropske lige lahko zaigral v ligi prvakov, kjer je zablestel do te mere, da se je uvrstil v polfinale in izpadel šele proti Liverpoolu.

V zadnjih desetih letih so ligo Europa osvajali le klubi iz Španije (Sevilla štirikrat, Atletico dvakrat, Villarreal) in Anglije (Chelsea dvakrat in Manchester United). Trend se bo prekinil, saj bo danes okronan zmagovalec iz Nemčije oziroma Škotske. Danes se bosta za veliko nagrado pomerila Glasgow Rangers in Eintracht Frankfurt, evropska krovna zveza pa je odgovorno nalogo sojenja v sklepnem dejanju evropske lige zaupala Slovencu!

Tretjič v finalu evropske lige, prvič v osrednji vlogi!

Finale bo sodil Slavko Vinčić, ki je v zadnjem letu polnil naslovnice tudi z nešportnimi temami. Pred slabim letom se je na poslovni poti v BiH kot direktor podjetja Latro Mont ob nepravem času znašel na nepravem mestu ter doživljal različne neugodnosti. Nikoli ni bil spoznan za krivega, proti njemu niso stekli nikakršni postopki, nato pa je po dveh mesecih nadaljeval sojenje in se tako izkazal na mednarodnih tekmah, da ga danes v Sevilli na tekmi, ki jo bo spremljala vsa nogometna Evropa, čaka vrhunec kariere.

Mariborčan, oče dveh otrok, je začel soditi pri 20 letih. Šel je po stopinjah strica, nekdanjega sodnika. Nogomet niti ni bil njegova prva športna ljubezen, v mladih letih je raje igral košarko. Ravno v obdobju, ko Slovenija doživlja košarkarsko evforijo, za katero skrbijo Luka Dončić z Dallas Mavericks v ligi NBA in košarkarji Cedevite Olimpije, pa bo tudi sam doživel vrhunec sodniške kariere. Prvič bo v glavni vlogi na tako pomembni tekmi, kot je finale evropske lige, na katerem bosta Eintracht Frankfurt in Glasgow Rangers odločala o evropski lovoriki!

Slavko Vinčić Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Zelo sem ponosen in srečen. Zavedam pa se tudi ogromne odgovornosti,'' pred srečanjem v Andaluziji priznava Vinčić, ki je postal mednarodni sodnik leta 2010, lani pa na evropskem prvenstvu sodil četrtfinalni dvoboj med poznejšim prvakom Italijo in Belgijo.

Tretjič v karieri bo imel opravka s finalom evropske lige. Pred petimi leti, ko je finale med Manchester Unitedom in Ajaxom sodil njegov rojak Damir Skomina, je bil dodatni asistent, lani pa je bil v finalu med Villarrealom in Manchester Unitedom v vlogi četrtega sodnika. Zdaj bo prvič v osrednji vlogi.

V finalu lige Europa mu bosta kot asistenta pomagala rojaka Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, četrti sodnik bo Srb Srđan Jovanović. V sobi VAR bo glavni sodnik Nizozemec Paulus van Boekel, ki mu bodo pomagali Slovenec Jure Praprotnik ter Španca Alejandro Hernandez Hernandez in Roberto Diaz Perez del Palomar.

Zmagovalec finala evropske lige se bo meril nato v evropskem superpokalu z zmagovalcem lige prvakov (Liverpool oziroma Real Madrid), zagotovil pa si bo tudi igranje v skupinskem delu elitnega tekmovanja za sezono 2022/23.

Prizorišče, ki ga dobro pozna tudi NK Maribor

Wissam Ben Yedder je pred petimi leti na stadionu v Sevilli kar trikrat zatresel mrežo Maribora. Foto: Reuters V ligi Europa (nekdaj pokal Uefa) je največja specialistka za osvajanje lovorike Sevilla. Najboljša je bila kar šestkrat. Zanimivo je, da ji v tej sezoni ni uspel še kako mikaven podvig, da bi lovoriko proslavljala v domačem mestu, na svojem stadionu. Finale bo potekal na objektu Ramon Sanchez-Pizjuan (42.700 mest), na katerem je v zadnjem desetletju dvakrat v Evropi gostoval tudi Maribor.

Leta 2017 je izgubil z 0:3, vse tri zadetke za Andaluzijce je takrat dosegel Francoz Wissam Ben Yedder, leta 2014 pa so vijolice, ki se jim letos nasmiha naslov slovenskega prvaka, izgubile z 1:2 in izpadle v 1/16 finala evropske lige. S tem so poskrbele za zgodovinski in tudi najboljši dosežek slovenskega kluba v omenjenem tekmovanju.

Škoti se ne morejo pohvaliti z zmagovalcem evropske lige (pokal Uefa), v finalu so premoč priznali tako Rangers, Celtic kot Dundee United, Nemci pa so že zmagovali v omenjenem tekmovanju. Kot zadnjemu je to uspelo Schalkeju v sezoni 1996/97, ko sta se v finalu igrali še dve tekmi. Takrat je velikan iz Porurja, ki se po lanskoletnem izpadu, pogojenem s finančnimi težavami, ekspresno vrača v bundesligo, premagal milanski Inter.

Glasgow odpravil Eintracht z neverjetnih 12:4! Današnja finalista evropske lige se bosta v Evropi pomerila šele tretjič. Od zadnjih spopadov je minilo že kar 62 let. Takrat so se veselili Nemci. Eintracht je v polfinalu pokala državnih prvakov, predhodnice današnje lige prvakov, na domačem Waldstadionu nadigral Rangers s teniškim rezultatom 6:1, nadaljeval pa v podobnem slogu nato v Glasgowu na povratni tekmi in zmagal s 6:3! Zadetkov ni manjkalo niti v finalu, Real je bil boljši s 7:3, štirikrat je nemško mrežo zatresel Madžar Ferenc Puskas, trikrat pa Argentinec Alfredo Di Stefano. To je bil izjemen dvoboj, ki si ga je na Hampden Parku na škotskem ogledalo kar 127.621 gledalcev!