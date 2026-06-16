Fifa ne bo ukrepala proti avstralskemu sodniku

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je podrobno preučila gestikulacijo avstralskega sodnika Shauna Evansa, ki je bila tema številnih pogovorov ob robu svetovnega prvenstva zaradi domnevnega desničarskega neonacističnega simbola. Disciplinska komisija Fife je sprejela sklep in zapisala, da Evans ni kršil disciplinskega pravilnika.

Osemintridesetletnega sodnika je med tekmo Nemčija - Curacao (7:1) v sobi za Var za nekaj sekund ujela kamera, prav takrat pa naj bi na roki s palcem in kazalcem oblikoval krog, preostale tri prste pa iztegnil.

Na družbenih omrežjih so se takoj pojavila ugibanja in obsodbe, da je oblikoval rasistični znak, ki ga uporabljajo v ekstremistične desničarske skupine in z njimi označujejo rasistično geslo White Power oziroma bela moč.

Sodnik je vse te obtožbe takoj zanikal. "Rad bi razjasnil, da nikakor nisem zavestno oblikoval kakršnega koli simbola, da bi z njim dal kakšno sporočilo, izrazil pripadnost ali kakršno koli prepričanje," Evansa povzema Fifa.

Avstralec pravi, da razume vse, ki se jim zdi, da bi očitano dejanje lahko storil: "Res mi je žal zaradi tega. A še enkrat bi poudaril, da ni šlo za zavedno ali namerno dejanje s kakršnim koli sporočilom."

O vseh novicah v medijih in objavah na spletu, ki so sledile, pa pravi, "da enostavno ne odražajo tega, kar on kot osebnost je".

Sam pravi, da je edina razlaga za podoben simbol, kot mu to očitajo nekateri, ta, da ga je oblikoval podzavestno in da se do ogleda posnetka sploh ni zavedal, da bi lahko karkoli oblikoval s svojo roko.

Tolmačenje izvedenega giba in oblikovanja prstov pa je lahko zelo različno, piše agencija EFE, enak znak v številnih državah, nekateri tudi v Sloveniji, ali pa denimo potapljači, uporabljajo kot znak, da je vse v redu.

Desničarske ekstremne skupine pa tri iztegnjene prste tolmačijo kot w za white (bela), krog med palcem in kazalcem pa za p kot power (moč), s čimer zagovarjajo večvrednost in nadvlado bele rase v svetu.

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