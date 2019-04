Anglija prehitela Hrvaško, Slovenija s Kekom ne višje, ne nižje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matjaž Kek je marca popeljal Slovenijo v kvalifikacijah za EP 2020 do dveh točk.

Matjaž Kek je marca popeljal Slovenijo v kvalifikacijah za EP 2020 do dveh točk. Foto: Vid Ponikvar

Dva neodločena izida proti Izraelu in Severni Makedoniji slovenski nogometni reprezentanci nista prinesla napredka na lestvici Mednarodne nogometne zveze. Varovanci Matjaža Keka so še naprej na 63. mestu, prav Izrael pa si je z zmago proti Avstriji priboril naziv ekipe z največjim skokom, pridobil je osem mest in je zdaj 84. reprezentanca sveta.