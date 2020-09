Bayern po preobratu do superpokalne lovorike!

Nogometaši münchenskega Bayerna so v Budimpešti osvojili še evropski superpokal. Zmagovalci lige prvakov so po podaljšku z 2:1 strli odpor trdožive Seville. Za Bavarce je to druga tovrstna lovorika, prvo so osvojili pred sedmimi leti.

Obračun za prvo evropsko lovoriko sezone so presenetljivo bolje odprli španski predstavniki, ki so povedli že v 13. minuti. David Alaba je s hrbta podrl Ivana Rakitića, angleški sodnik Anthony Taylor pa je pokazal na belo točko. Enajstmetrovko je suvereno izvedel Lucas Ocampos in Andaluzijce popeljal v vodstvo. To ni trajalo dolgo, saj so Bavarci izenačili že v prvem polčasu. Po lepi podaji v kazenski prostor je Robert Lewandowski žogo lepo ukrotil in jo spustil do Leona Goretzke, ta pa je lepo podajo Poljaka izkoristil in izenačil na 1:1.

V drugem polčasu nismo videli zadetka, zato je o zmagovalcu odločal podaljšek dvakrat po 15 minut. Odločilni zadetek je v 104. minuti dosegel Javi Martinez, ki se je tako na najlepši možen način poslovil od Bayernovega dresa. Španec se bo v prihodnjih dneh vrnil v Athletic Bilbao.

Bayern, ki je zmagal še na 23 zaporedni uradni tekmi v vseh tekmovanjih, je po letu 2013 še drugič osvojil evropski superpokal, Sevilla ostaja pri enem (2006). Rekorderja s petimi lovorikami sta Barcelona in AC Milan.

Evropski superpokal 2020: Bayern : Sevilla 2:1 (2:1, 1:1, 1:1)

Goretzka 34., Martinez 104.; Ocampos 13./11-m.

Najuspešnejše ekipe v tem tekmovanju: 5 - Barcelona, AC Milan

4 - Real Madrid, Liverpool

3 - Atletico Madrid

2 - Ajax, Anderlecht, Bayern, Valencia, Juventus

1 - Sevilla, Porto, Man Utd, Chelsea, Dinamo Kijev, Nottingham Forest, Aston Villa, Aberdeen, Steaua, Mechalen, Parma, Lazio, Galatasaray, Zenit St. Peterburg

