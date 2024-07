Evropski nogometni prvaki Španci so se vrnili v domovino. Okoli 15. ure so pristali v Madridu, kjer jih čaka nekaj protokolarnih obveznosti, zvečer pa proslavljanje četrtega naslova z navijači. Na ulicah glavnega mesta pričakujejo množico pristašev La Roje.

Španska nogometna reprezentanca je dobrih 15 ur po osvojitvi četrtega naslova evropskih prvakov – za lovoriko je v nedeljo v Berlinu z 2:1 premagala Anglijo – prispela v domovino.

Na letališču Adolfo Suárez Madrid-Barajas je z letalom Iberia Airbus A321 "Delta del Llobregat" pristala po 15. uri. Med dragoceno prtljago je bil tudi pokal. Španci so prva reprezentanca s štirimi naslovi evropskih prvakov.

Varovanci Luisa De la Fuenteja so v Nemčiji zmagali na vseh sedmih tekmah. V zahtevni skupini so premagali Italijane, Hrvate in Albance, v osmini finala Gruzijo, v četrtfinalu gostitelje Nemce, v polfinalu Francoze, v finalu pa Angleže in še nasuli sol na rane ob dolgem čakanju Anglije na lovoriko. Španci so v Madridu pristali malce po 15. uri. Foto: Reuters

Luis De la Fuente je po uspešnem vodenju mlajših reprezentančnih selekcij zdaj do evropskega prestola popeljal še člansko zasedbo. Foto: Reuters

Špance zdaj čakajo protokolarne obveznosti (ob 18.30 v palači Zarzuela in ob 19.30 v palači Moncloa), nato se bodo v odprtem avtobusu odpravili na zabavo, ki jo bodo organizirali ob palači Cibeles.

Na ulicah Madrida pričakujejo ogromno množico navijačev.

