Ryanair zdaj tudi del ugodnih počitniških paketov iz Zagreba, Celovca, Trevisa in Trsta

Vodilna slovenska spletna turistična agencija Počitnice.si se lahko pohvali z novostjo, ki bo zagotovo razveselila vse ljubitelje ugodnih počitnic. Zahvaljujoč tehnologiji Travelfusion je v svojo ponudbo namreč dodala lete Ryanair kot del svojih počitniških paketov. To pomeni, da lahko na enem mestu na Počitnice.si rezervirate turistični paket, ki vključuje letalski prevoz, namestitev v hotelu ali v apartmajih, prevoz do hotela in nazaj ter najem avtomobila na destinaciji. Zato je ZDAJ pravi čas za načrtovanje poletnih počitnic!

V okviru sodelovanja s Travelfusion je spletna turistična agencija Počitnice.si postala uradni distributer letov, rezervacij sedežev in storitev prtljage letalske družbe Ryanair. Gre za pomemben korak naprej v smeri digitalizacije in poenostavitve rezervacij počitniških paketov.

Foto: Piotr Mitelski / Počitnice.si

Ljubitelji počitnic lahko torej sedaj lete Ryanair rezervirajo kot del izbranih počitniških paketov na Počitnice.si po enako transparentnih cenah kot na uradni spletni strani letalske družbe Ryanair – brez skritih stroškov in nepričakovanih doplačil.

nemoteno, zanesljivo in prijazno uporabniško izkušnjo za vse, ki svoj zasluženi oddih rezervirajo na Počitnice.si! Zato hitro preverite bogato ponudbo počitnic 01/280 30 00 ter v fizičnih poslovalnicah, v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo. To zagotavljaza vse, ki svoj zasluženi oddih rezervirajo na Počitnice.si! Zato hitro preverite bogato ponudbo počitnic TUKAJ . Za več informacij so vam na voljo tudi na telefonski številkiter v fizičnih poslovalnicah, v nakupovalnih središčihinter

Foto: Počitnice.si

Edinstvena možnost, ki je ne nudi nobena druga slovenska turistična agencija

"Naši potniki lahko zdaj na enem mestu na Počitnice.si rezervirajo celoten aranžma – let z Ryanairom, namestitev v hotelu ali v apartmajih, prtljago, transfer ali najem avtomobila – in to po popolnoma transparentnih cenah," pojasnjuje Matjaž Čede, direktor turistične agencije Počitnice.si. "Vse to jim omogočamo na spletni strani Počitnice.si, kjer lahko sami izberejo, koliko prtljage želijo vzeti s seboj, ali jim bolj ustreza prevoz od letališča do hotela ali morda raje najamejo vozilo."

"Ravno ta možnost prilagajanja – od izbire letališča do podrobnosti potovanja – nas ločuje od klasičnih agencij," je prepričan direktor vodilne spletne turistične agencije pri nas. "Verjamemo, da si sodoben potnik želi fleksibilnosti in nadzora nad svojo rezervacijo, zato smo z novo platformo in ponudbami letalskih prevozov z Ryanairom naredili velik korak naprej v smeri večje svobode izbire, udobja in preglednosti."

"In to še ni vse. Naše stranke bodo še naprej uživale tudi v dodatnih ugodnostih, kot so možnost obročnega plačila na 3 do 84 obrokov in prednostno vkrcanje (priority boarding) – vse to kot del svojih počitniških paketov." Več kot dovolj razlogov torej, da zgrabite odlično priložnost na Počitnice.si in si zagotovite čudovit poletni oddih v Grčiji, Italiji, Španiji ali na Južnem Cipru po super ugodni ceni!

Foto: Počitnice.si

Ryanair širi povezave v regiji

V zadnjih sezonah je Ryanair znatno razširil svojo mrežo letov z letališč v naši neposredni bližini – v Zagrebu, Celovcu, Trstu in Trevisu. Ta dobro povezana in lahko dostopna letališča so vse bolj priljubljena med slovenskimi popotniki zaradi svoje ugodne lege, dostopnih cen in vse daljšega seznama sončnih destinacij, na katere je mogoče poleteti z njih.

Letališče Zagreb je danes pomembna regionalna baza letalske družbe Ryanair, ki ponuja neposredne lete na , Lanzarote, Malaga, in je danes pomembna regionalna baza letalske družbe Ryanair, ki ponuja neposredne lete na grške otoke , kot sta Kos in Krf , ter v mesto Solun na celini. Za vse, ki želijo poleteti na zahod, so iz Zagreba na voljo leti na Malto ter v španska letovišča, kot so Mallorca Alicante in Costa Brava . Nova destinacija letos je tudi Palermo , ki omogoča nepozabne počitnice na Siciliji.

Foto: Počitnice.si

Tik za našo severno mejo letališče Celovec povezuje potnike z Mallorco in Alicantejem v Španiji, zato je z razlogom izjemno privlačna izbira zlasti za prebivalce severne in vzhodne Slovenije, pa tudi ljubitelje počitnic nasploh. Kratka razdalja, enostaven dostop in umirjeno okolje pritegnejo tako družine kot dogodivščin željne popotnike.

Iz letališča Trst Ryanair leti na Malto, Lamezio Terme v Kalabriji, Olbio na Sardiniji in v Barcelono, zato je to idealno izhodišče za raziskovanje Sredozemlja.

Foto: Počitnice.si

Tu je še letališče Treviso pri Benetkah, ki predstavlja priljubljeno izhodišče za ljubitelje poletnih počitnic iz zahodne in osrednje Slovenije. S Trevisa lahko namreč z letalsko družbo Ryanair poletite na čudovite destinacije, kot so Mallorca, Malta, Tenerife, Ibiza, Menorca, Malaga, pa tudi na grške otoke Krf, Kos in Kreta ter vse bolj priljubljeno balkansko destinacijo Albanijo!

Pogled v prihodnost: rast in še več možnosti za potnike

Ryanair namerava še naprej širiti svojo mrežo letov s ključnih regionalnih letališč z novimi destinacijami in pogostejšimi povezavami. Temu trendu bo sledila tudi turistična agencija Počitnice.si, ki se je zavezala k širitvi svoje ponudbe počitniških paketov v kombinaciji povratnega leta in namestitve – povsem transparentno, z jasnimi cenami in brez skritih stroškov ter drobnega tiska.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

https://pocitnice.si. Poletje 2025 bo torej najboljše do zdaj – z več zanimivimi destinacijami, neprekosljivimi cenami in še lažjo rezervacijo super ugodnih počitnic na

Avtor: Mateja Knaus za Počitnice.si

Naročnik oglasnega sporočila je Turistična agencija Počitnice.si.