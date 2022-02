Everton navijačem sporočil veselo novico

Angleški nogometni zvezdnik Dele Alli bo poskušal srečo najti v dresu Evertona, pri katerem ga bo vodil Frank Lampard, njegov novopečeni soigralec pa bo tudi donedavni rdeči vrag Donny van de Beek. Alli, ki je za angleško izbrano vrsto zbral 37 nastopov (nazadnje leta 2019), je prišel k Evertonu v sklopu dogovora, po katerem bi lahko Tottenham, če se bodo uresničili vsi dodatki in bonusi, zajeti v pogodbi, zaslužil več kot 30 milijonov evrov.

Alli je z Evertonom, ki v tej sezoni ne more biti zadovoljen s predstavami in uvrstitvijo v angleškem prvenstvu, saj je veliko bližje dnu kot pa vrhu razpredelnice, sklenil dveinpolletno pogodbo. Alli je v angleškem prvenstvu odigral 181 tekem in dosegel 51 zadetkov, zanj pa so se v tem zimskem prestopnem roku potegovali tudi Newcastle, Southampton in Valencia.

Dele Alli, 37-kratni angleški reprezentant, je sin Nigerijca in Angležinje. Foto: Reuters

Lani se je zanj zanimal PSG, ki ga vodi nekdanji strateg Tottenhama Mauricio Pochettino, a predsednik Tottenham Daniel Levy ni dovolil prodaje.