Belgijo po porazu s Slovaško čaka Romunija

Na evropskem nogometnem prvenstvu v Nemčiji bodo danes na sporedu zadnje tri tekme drugega kroga skupinskega dela. Gruzija se bo v okviru skupine F v Hamburgu pomerila s Češko, Turčijo tri ure kasneje v Dortmundu čaka Portugalska, zadnja tekma skupine E med Belgijo in Romunijo pa bo ob 21. uri v Kölnu.

Euro 2024, 2. krog (skupini F in E)

Sobota, 22. junij

Uvodni tekmi skupine F sta se končali po pričakovanjih. Portugalska je z 2:1 po velikih težavah premagala Češko, Turčija pa je s 3:1 ugnala novinko evropskih prvenstev Gruzijo.

Izbranci francoskega strokovnjaka na klopi Gruzije Willyja Sagnola so do zadnjih minut kljubovali Turkom, identično zgodbo bodo skušali danes uprizoriti proti Čehom. Portugalci so v Nemčijo prišli kot eni od papirnatih favoritov za končno zmago, danes pa jih v Dortmundu čakajo dokazovanja željni Turki.

Na petkovi uvodni tekmi skupine E je Ukrajina premagala Slovaško z 2:1, danes pa se bo Belgija v Kölnu pomerila z Romunijo. "Rdeči vragi" bodo v primeru drugega poraza pod velik vprašaj postavili napredovanje v izločilne tekme, po nepolnem drugem krogu so namreč na zadnjem mestu, medtem ko so Romuni, Ukrajinci in Slovaki zbrali po tri točke.

Lestvice:

