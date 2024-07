Navijaški dvoboj pred stadionom, odštevamo minute do polfinala

Nogometni reprezentanci Španije in Francije ta torek ob 21. uri v Münchnu igrata polfinale evropskega prvenstva. Sodi slovenski sodnik Slavko Vinčić. Zmagovalec dvoboja bo v nedeljo v finalu v Berlinu igral proti boljšemu iz sredinega obračuna med Nizozemsko in Anglijo. Rezultata tekme v živo na Sportalu.

Euro 2024, polfinale:

Torek, 9. julij:

Navijaški dvoboj na Marienplatzu v središču Münchna (vir: Reuters):

Navijaški dvoboj se je v športnem duhu nadaljeval pred Allianz Areno. Prvi polfinale ta torek ob 21. uri. Foto: Reuters Ti dve ekipi nista neznanki na velikih turnirjih, v torek pa bo šesto takšno srečanje med njima. Španija je zmagala v zadnjem obračunu, četrtfinalni zmagi z 2:0 na poti do slave na Euru 2012. Bitka med Španijo in Francijo bo bitka najuspešnejših reprezentanc tega tisočletja, hkrati pa tudi bitka različnih slogov igre. Španija je do polfinala prišla tudi na krilih napadalnih krilnih igralcev Lamina Yamala in Nica Williamsa, ki sta pripomogla k skupno 11 golom Španije na petih tekmah.

Vseh pet je Španija dobila. Niti ena reprezentanca – neupoštevajoč tekme, ki so se končale po enajstmetrovkah – še ni dobila več kot petih obračunov na istem EP. Delo za ta dosežek bo Špancem otežilo dejstvo, da ne bodo mogli računati na kaznovana branilca Danija Carvajala in Robina Le Normanda ter poškodovanega Pedrija, ki je že končal turnir. A Španci so od začetka leta 2023 zmagali na 15 od svojih 19 tekem. V tem obdobju je 79-odstotna stopnja zmag Španije najvišja med vsemi evropskimi državami. Španija je zmagala tudi na zadnjih sedmih zaporednih tekmah, nazadnje je več zaporednih zmag vknjižila le med junijem 2009 in junijem 2010 (12).

Pedri se je poškodoval v četrtfinalu. Foto: Reuters

Španija bo poskušala doseči peti finale evropskega prvenstva, več pa jih je s šestimi uspelo le Nemčiji. Španci so napredovali iz štirih od petih polfinalov, vendar so v tej fazi na Euru 2020 izgubili po enajstmetrovkah proti poznejši zmagovalki Italiji.

Francoska obramba čaka še napad

Medtem pa je Francija, glavni favorit pred EP, pokazala predvsem dobro obrambo, prejela je en gol na petih tekmah, Didier Deschamps pa kljub napadalnemu zvezdniku Kylianu Mbappeju stavi na pragmatičnost. Napad ne učinkuje tako kot na SP v Katarju, ko so Francozi dosegli kar 16 golov. Tokrat so do polfinala dosegli le tri – niti enega pa ni dosegel Francoz iz igre. Mbappe je na Euru 2024 dosegel le en gol iz 20 strelov.

Francozi na Euru predvsem v napadu še niso navdušili. Foto: Reuters

Na petih tekmah tekmah Francije so bili doseženi le štirje goli, od tega enajstmetrovki in avtogola. Vseh 128 strelov brez enajstmetrovk ni našlo cilja (86 za Francijo, 42 za nasprotnike), medtem ko je Francija edina ekipa od leta 1980, ki je imela več kot 50 strelov brez enajstmetrovk na evropskih prvenstvih in ji ni uspelo zatresti mreže.

A kljub temu Francozi ostajajo resno v igri za naslov, v zadnjih desetih letih jim le enkrat na velikih tekmovanjih ni uspelo priti do finala. Bili so finalisti EP 2016 in SP 2022, na SP 2018 pa so osvojili naslov. Na tem turnirju je Francija, evropski prvak leta 1984 in 2000, v osmini finala z 1:0 premagala Belgijo, v četrtfinalu pa po enajstmetrovkah Portugalsko. Španija, ki je doslej osvojila tri evropske naslove, in sicer 1964, 2008 in 2012, pa je v izločilnih bojih za zdaj najprej s 4:1 odpravila Gruzijo, nato pa še po podaljšku z 2:1 Nemčijo.

Sreda, 10. julij:

