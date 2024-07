Začelo se je: navijače, predvsem Angleže, že razganja #video

Navijači Anglije in Španije odštevajo zadnje ure do začetka velikega finala evropskega nogometnega prvenstva 2024. Že v soboto so zavzeli Berlin, v nedeljo pa so se rajanje, popivanje in navijanje začeli že sredi dneva (poglejte v videu). Finalna tekma, ki se začne ob 21. uri, bo dala odgovor, ali bodo trije levi prvič osvojili evropski prestol ali pa bo rdečim furijem s četrtim naslovom uspelo postaviti rekord.

Euro 2024, finale:

Nedelja, 14. julij:

Prvi posnetki iz Berlina, navijači so se ogrevali že deset ur pred tekmo (vir: Reuters):

Southgate: Ne verjamem v pravljice

Gareth Southgate Foto: Reuters Anglija je drugič zapored v finalu evropskega prvenstva in upa, da bo končala 58-letni post od zadnjega in edinega velikega naslova na domačem mundialu. Pred prvenstvom favorizirana angleška vrsta, polna zvezdnikov, sicer večji del turnirja ni bila prepričljiva. Igrala je tudi tekmo brez golov s Slovenijo v zadnjem krogu skupinskega dela. "Veselimo se izziva. Ekipa je v zadnjih tednih zelo napredovala in pokazala pravi karakter in trdoživost. Imamo izvrstno priložnost, da izpolnimo cilj, ki smo si ga zadali, ko smo se v Katarju poslovili prej, kot smo si želeli," je pred finalom dejal angleški selektor Gareth Southgate. Anglija je vedno tako blizu, a obenem daleč. Pred osmimi leti jo je v osmini finala izločila Islandija, na prejšnjem Euru na Wembleyju po 11-metrovkah v finalu premagala Italija, leta 1996 pa je v polfinalu na Wembleyju odločilno 11-metrovko proti Nemčiji zapravil prav Southgate. "Ne verjamem v pravljice, verjamem pa v sanje in mi imamo velike sanje."

De la Fuente: Če ne bomo Španija ...

Luis de la Fuente Foto: Guliverimage Prav zaradi svojih predstav v Nemčiji in zgodovine je na stavnicah favorizirana vrsta selektorja Luisa de la Fuenteja. Še četrtič lahko prinese evropski naslov v Španijo in izboljša rekord, ki si ga zdaj s tremi naslovi deli z Nemčijo. Prav domačo vrsto je sicer premagala že v četrtfinalu. Španija je bila z zvezdniško ekipo med letoma 2008 in 2012 dvakrat evropska in enkrat svetovna prvakinja. Iz zlate španske generacije je zraven samo še Jusus Navas. Zdaj jo krasi timska igra, četudi brez velikih zvezdnikov so dobili vse tekme v Nemčiji in dobili še novo vzhajajočo zvezdo, od včeraj 17-letnega Lamina Yamala. "Če ne bomo Španija, ne bomo imeli možnosti za zmago."

"Mislim, da so možnosti 50:50. Španija je igrala najbolje med vsemi na tem turnirju, fascinirala me je, čeprav je bila pred EP ena izmed favoritinj. Anglija ima najboljše igralce in je kot ekipa ves čas napredovala. Začela je bolj sramežljivo, v polfinalu pa so že pokazali izjemno predstavo," napoveduje predsednik Uefe Aleksander Čeferin.