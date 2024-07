Španci po veliki drami in podaljšku razžalostili gostitelje

Nogometaši Španije so v prvem četrtfinalu Eura 2024 v Stuttgartu po drami in podaljšku z 2:1 (0:0, 1:1) izločili Nemčijo. Odločilni zadetek je v 119. minuti dosegel Mikel Merino, ki je med drugim v športni pokoj poslal Tonija Kroosa. V Hamburgu se bosta ob 21.00 pomerili še Francija in Portugalska.

Španci so v Stuttgartu po pravi srhljivki postali prvi polfinalisti letošnjega evropskega prvenstva, ob tem pa so še naprej edina ekipa, ki je na turnirju dobila vse tekme. Španci so v obračunu najuspešnejših državi na evropskih prvenstvih, ki imata namreč vsaka po tri evropske naslove, po podaljšku z 2:1 izločili domačine Nemce. Za Španijo je danes prvi zadel Dani Olmo (51.), izenačil je Florian Wirtz v 89. minuti, v podaljšku pa je v 119. minuti zmago Španiji zagotovil Mikel Merino.

Že v prvi minuti so prvi strel v okvir nasprotnikovega gola zabeležili Španci, potem ko je znotraj kazenskega prostora do strela prišel Pedri, a je vratar Nemčije Manuel Neuer njegov poskus ubranil. A za mladega člana Barcelone je po podjetnem začetku sledil hiter šok, saj je po prekršku Tonija Kroosa v osmi minuti Pedri po poškodbi moral z igrišča, namesto njega pa je priložnost dobil Dani Olmo.

Pedri je v osmi minuti končal s tekmo. Foto: Reuters

V 21. minuti pa so prvič nevarneje zapretili tudi Nemci, ko je po podaji z desne strani s strelom z glavo prišel Kai Havertz, a je meril preveč po sredini, tako da španski vratar Unai Simon ni imel pretirano zahtevnega dela. Zatem sta ekipi še poskušali, nekoliko podjetnejši so bili Španci, a brez pravega zaključka, tako da se je prvi polčas brez doseženih zadetkov.

Španci povedli

Oba selektorja sta med polčasom spremenila svoj zasedbi. Pri Špancih je namesto Robina Le Normanda v igro vstopil Nacho Fernandez, pri Nemcih pa namesto Emreja Cana Robert Andrich, namesto Leroya Saneja pa Florian Wirtz. Takoj na začetku drugega dela se je v imenitni priložnosti po podaji Lamina Yamala znašel Alvarto Morata, ki pa je tik pred vrati Nemčije sprožil čez gol. V 52. minuti pa so Španci kronali bolj nevarno igro. Z desne strani je v kazenskem prostoru Danija Olma odlično našel Yamal, Olmo, ki je v igro vstopil po poškodbi Pedrija, pa je nato s strelom v levi spodnji kot vrat Nemčije matiral Neuerja.

Dani Olmo je takole Španijo povedel v vodstvo. Foto: Reuters

Füllkrug zatresel vratnico, v 89. minuti eksplozija navdušenja

Nemci so nato pritisnili proti vratom Španije, v 77. minuti je Wirtz podal pred vrata Španije, kjer se je dobro znašel Niclas Füllkrug, ki je v padcu sprožil proti vratom, a zadel desno vratnico. Ko je že delovalo, da bodo Nemci končali poglavje na domačem prvenstvu, pa je v 89. minuti sledila eksplozija navdušenja, potem ko je Joshua Kimmich z glavo podal pred vrata Španije, Wirtz pa je žogo z natančnim strelom ob vratnico izenačil na 1:1, s tem pa postavil tudi izid rednega dela.

Trenutek, ko je Florian Wirtz izenačil na 1:1. Foto: Reuters

Nemci zahtevali 11-m, Merino Kroosa poslal v drugo kariero

V podaljšku je močno završalo v 107. minuti, ko je Španec Marc Cucurella v lastnem kazenskem prostoru ob poskusu Musiale posredoval z roko, gostitelji so zahtevali strel z bele pike, a je glavni sodnik srečanja Anthony Taylor le zamahnil z roko. Nato je vse bolj in bolj dišalo po izvajanju enajstmetrovkah, čeprav so pobudo nekoliko znova prevzeli Španci. V 119. minuti pa je sledil velik šok za Nemce. V kazenski prostor je predložek poslal Dani Olmo, visoko je skočil rezervist Mikel Merino in z glavo žogo poslal v zgornji levi kot vrat Neuerja.

Skok Mikela Merina, ki je odločil tekmo. Foto: Reuters

V zaključku je bilo izjemno vroče, Nemci so skušali izenačiti, Dani Carvajal si je že v 126. minuti podaljška ob grobem posredovanju prislužil rdeči karton. A Nemci do konca niso več uspeli zadeti, Španci pa so se razveselili uvrstitve v polfinale. S tem se je uradno končala tudi športna pot Tonija Kroosa, ki je napovedal, da se bo po koncu evropskega prvenstva dokončno poslovil od zelenic.

Nazadnje sta ti dve reprezentanci igrali med sabo na zadnjem svetovnem prvenstvu, ko je bilo 1:1, pred štirimi leti v ligi narodov pa je Španija zmagala s 6:0. Nemci pravzaprav Špancev na uradni tekmi niso premagali že od leta 1988.

V zadnjih štirih desetletjih samo ena zmaga Portugalske

Portugalska je Francijo nazadnje premagala v finalu evropskega prvenstva leta 2016. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Ob 21. uri igrata med sabo še dve nogometni velesili, ki sta že bili evropski prvakinji – Portugalska in Francija. Med sabo sta se pomerili že na prejšnjem prvenstvu stare celine, a v skupinskem kolu, ko se je dvoboj končal z 2:2. Trije od štirih golov so padli z bele točke, dva je dal Cristiano Ronaldo. Za Portugalce je to sedmi zaporedni Euro, ko so se uvrstili v četrtfinale. A če jim kdo ne ustreza, so to prav Francozi. Na zadnjih 14 dvobojih so z njimi izgubili kar 11-krat. V zadnjih štirih desetletjih je Portugalska premagala Francijo samo v finalu evropskega prvenstva 2016 v Parizu. Takrat je za evropski naslov v podaljšku zadel Eder.

Mbappe proti idolu iz otroštva

Kylian Mbappe bo znova igral z masko, ki ga precej moti. Nasprotnik pa njegov idol iz otroštva. Foto: Guliverimage Francija in Portugalska v Nemčiji še nista pokazali tistega, kar so od njih vsi pričakovali. Francija je imela nekaj težav s poškodbami, zaradi zloma nosu Kylian Mbappe igra s posebno masko. "Priznam, z njo se ne počutim dobro. A upam, da sem se nanjo že malo navadil in da me ne bo več motila. Vsi želimo odigrati bolje, kot smo na prejšnjih tekmah, vsi želimo zmagati. Jaz s Francijo nisem osvojil le še evropskega naslova, verjamem, da ga bom tu. Pa čeprav bo treba za to premagati zvezdniško ekipo Portugalske, za katero igra moj idol iz otroštva Cristiano Ronaldo. V sobi sem imel njegove posterje," je priznal Mbappe, ki računa, da se bo slej ko prej odprlo njihovim napadalcem, doslej iz igre sami še niso zdeli, od treh golov, ki so jih dali tekmecem, sta bila dva avtogola in zadetek z enajstmetrovke.

V taboru Portugalske so pozabili na mučenje s Slovenijo, a nekaj podobnega pričakujejo tudi proti Franciji. "Kdor meni, da Francija na prvenstvu igra slabo, ni realen. Imajo trdno obrambo in na njej gradijo," se težkega dela zaveda selektor Roberto Martinez.

Euro 2024, četrtfinale:

Petek, 5. julij:

