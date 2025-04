Rudi Völler ostaja direktor elfa še vsaj tri leta

Nemška nogometna zveza je še za tri leta, do vključno evropskega prvenstva leta 2028, podaljšala sodelovanje z direktorjem nemške članske reprezentance Rudijem Völlerjem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Völler je z nemško reprezentanco leta 1990 kot igralec osvojil naslov svetovnega prvaka, bil je nemški selektor od leta 2000 do 2004. Leta 2023 je prevzel mesto športnega direktorja reprezentance in bil na eni tekmi, prijateljski proti Franciji, tudi začasni glavni trener po odhodu Hansija Flicka septembra istega leta.

Zdaj bo nadaljeval sodelovanje s selektorjem Julianom Nagelsmannom, ki so mu januarja prav tako podaljšali pogodbo do vključno 2028.

"Zelo se veselim nadaljevanja poti, ki smo jo prehodili z Julianom in njegovo ekipo do naslednjega eura - poti nazaj k športnemu uspehu in v srca navijačev v Nemčiji," je dejal Völler. "Veliko smo že napredovali. Vendar še nismo tam, kjer želimo biti."

Na zadnjem EP 2024 se je Nemčija na domačem turnirju uvrstila v četrtfinale. Iz nadaljnjega turnirja so jo izločili kasnejši evropski prvaki Španci.

Preberite še: