V živo: bodo Angleži preživeli še spopad s Švico?

Na nogometnem evropskem prvenstvu v Nemčiji bosta danes odigrana še dva četrtfinalna obračuna. Ob 18. uri sta tekmo v Düsseldorfu že začeli Anglija in Švica, v večernem delu, ob 21. uri, pa se bosta v Berlinu spopadli še Nizozemska in Turčija.

Euro 2024, četrtfinale:

Petek, 6. julij:

Začetni enajsterici:

Angleška reprezentanca se do zdaj še ni najbolje izkazala. Foto: Reuters

Nizozemci in Angleži so favoriti na papirju, a Turki in Švicarji niso tega mnenja in se ne bodo vnaprej predali. V prvem obračunu v Düsseldorfu bodo v Nemčiji izjemno trdoživi Švicarji skušali nadgraditi svojo predstavo iz osmine finala, ko so povsem zasenčili branilce evropskega naslova iz Italije ter zmagali z 2:0.

Švicarji so na vseh dosedanjih tekmah prikazali zelo kolektivno predstavo, kar pa ne velja za Angleže. Izbranci Garetha Southgata so v skupinskem delu premagali Srbe z 1:0, nato pa remizirali z Danci (1:1) in Slovenci (0:0). V četrtfinale so se prebili po hudem in napornem obračunu proti Slovakom, njihov odpor so zlomili šele v 30-minutnem podaljšku in zmagali z 2:1.

Turški nogometaši Foto: Guliverimage

Medijsko bolj izpostavljena je druga tekma med Nizozemci in Turki. Nemško prestolnico, kjer živi kar 200 tisoč ljudi s turškimi koreninami, je zajela prava nogometna vročica. Turki so bili v osmini finala v Leipzigu boljši od Avstrijcev z 2:1. "Zelo vesel sem, da bom igral v Berlinu pred našimi navijači. Nizozemska je seveda zelo zahteven nasprotnik, ampak verjamemo vase in želimo si v naslednji krog," je dejal turški nogometaš Arda Güler.

Nizozemska, ki se je po porazu proti Avstriji s 3:2 uvrstila v osmino finala kot ena od štirih najboljših tretjeuvrščenih ekip, je prikazala svoj najboljši rezultat v osmini finala, ko je premagala Romunijo s 3:0. "Nekaj smo se naučili iz tekme proti Avstriji," je dejal branilec Denzel Dumfries in dodal: "Prejšnji teden smo imeli veliko pogovorov. Mislim, da nam je šlo zelo dobro. Zelo ponosni smo, ker smo se uspeli vrniti po tekmi z Avstrijo."

