Turški navijači zavzeli ulice Dortmunda #video

S tekmama skupine F se ta torek končuje prvi krog skupinskega dela Eura. Ob 18. uri se bosta udarili Turčija in Gruzija (v rdeče oblečeni turški navijači so popoldne zavzeli ulice Dortmunda), ob 21. uri pa bodo na delu eni glavnih favoritov prvenstva stare celine, Portugalci. Selecao se bo udaril s Češko.

Euro 2024, 1. krog (skupina F)

Torek, 18. junij

Vsaj pa papirju kaže, da Portugalci ne bi smeli imeti večjih težav za preboj iz skupine, preostale tri reprezentance pa se bodo za drugo mesto, ki zagotovo neposredno vodi v izločilne boje, udarile med seboj. Prvi dvoboj dneva poteka v Dortmundu, kjer Turki želijo prekiniti negativni niz, saj na zadnjih petih tekmah niso niti enkrat slavili. Na drugi strani pa imajo svoje načrte tudi Gruzijci, za katere je ta tekma prva na Euru sploh.

Dortmund je običajno rumeno mesto (ko igra Borussia), tokrat pa je v barvah rdeče turške nogometne reprezentance. Foto: Guliverimage Reprezentanci se sicer nista srečali vse od leta 2012, zgodovina pa je na strani Turkov, ki so dobili tri izmed petih medsebojnih tekem. Ena se je končala z remijem, ena pa z minimalno zmago Gruzije. Turki so v pripravah na prvenstvo najprej brez zadetkov remizirali z branilci naslova Italijani, nato pa priznali premoč Poljakom (1:2). Gruzija je na drugi strani odigrala le eno prijateljsko srečanje, v njem pa s 3:1 ugnala Črno goro.

Turški navijači so pred tekmo Turčije z Gruzijo zavzeli ulice Dortmunda. Ni jih toliko pripotovalo iz Turčije, širom po Nemčiji živijo številni turški izseljenci in potomci le teh in na tisoče jih je prišlo v mesto ter na tekmo (nekateri tudi iz Švice). Turški nogometaši se tako počutijo kot doma. Kar prepričajte se v naslednjem videu.

Bo Ronaldo zaigral in postavil rekord?

Cristiana Ronalda čaka že šesti Euro. Foto: Guliverimage Večer prinaša spopad Portugalske in Češke. Favorit dvoboja je jasen, še posebej če gledamo zadnji medsebojni tekmi leta 2022, ko so Portugalci v ligi narodov doma slavili z 2:0, v gosteh pa kar s 4:0. Zanimivo bo videti, ali bo na omenjenem srečanju na igrišče stopil tudi Cristiano Ronaldo, ki bi tako postal prvi nogometaš z nastopi na šestih zaključnih turnirjih evropskega prvenstva.

Čehi in Portugalci so se sicer pomerili še trikrat, vselej na Euru. Prvič, leta 1996, so slavili Čehi, nato pa v letih 2008 in 2012 Selecao. Ob obeh zmagah se je med strelce vpisal tudi Ronaldo. Portugalci so v pripravah na prvenstvo odigrali tri srečanja. Slavili so proti Finski (4:2) in Irski (3:0), za pretrd oreh pa se je izkazala Hrvaška (1:2). Čehi so na drugi strani brez večjih težav visoko ugnali Malto (7:1), z 2:1 pa slavili tudi proti Severni Makedoniji.

Lestvice: