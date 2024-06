Katastrofa Hrvatov za uvod v Euro: Španci zabili trikrat, Yamal novi rekorder

Evropsko prvenstvo v nogometu se je v petek začelo z zanesljivo zmago domačinov Nemcev, danes pa nadaljevalo z drugo tekmo v tej skupini, na kateri je bil glavni sodnik Slovenec Slavko Vinčić. Mariborčan je pospremil zmago Švicarjev s 3:1 nad Madžari. Sledila je poslastica skupine B med Španijo in Hrvaško, "rdeča furia" pa je slavila z nenadejano gladkih 3:0. Hrvati so ob tem zapravili tudi enajstmetrovko. Ob 21. uri bosta v isti skupini na delu še Italija in Albanija. Slovenija bo prvo tekmo prvenstvo odigrala v nedeljo ob 18. uri proti Danski.

Euro 2024, 1. krog (skupini A in B)

Sobota, 15. junij:

Nogometaši Madžarske in Švice so odigrali uvodni krog skupine A, v katerem so gostitelji Nemci v petek nadigrali Škote in jih odpravili s 5:1. Švicarji so v prvem polčasu prevladovali, v drugem pa so slovenski vzhodni sosedi vzpostavili ravnotežje, a na koncu izgubili z 1:3.

Švicarji so povedli v 13. minuti, ko se je pod vodstvo podpisal Kwadwo Duah s prvencem v članski reprezentanci. Duah je spretno vtekel v kazenski prostor in natančno udaril z desetih metrov. Po njegovem golu je sicer sledil ogled posnetka VAR, po tem pa je slovenski delivec pravice Slavko Vinčić gol priznal. Njegova pomočnika sta bila Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, četrti sodnik Rade Obrenović, odločitve po ogledih VAR posnetkov pa je sprejemal Nejc Kajtazović.

Kwadwo Duah je zabil svoj prvenec. Foto: Guliverimage

Nogometaši s križem na prsih so nadzirali potek srečanja, tik pred odmorom pa po lepem kombiniranju prek Michela Aebischerja z velike razdalje po neubranljivem strelu povedli z 2:0. Tudi 27-letnik je dosegel sploh prvi članski reprezentančni gol. V 69. minuti pa veselje na drugi strani, po podaji v kazenski prostor se je pred golom švicarskega branilca otresel Barnabas Varga in ob padcu z glavo znižal na 1:2. Madžari so pritiskali in imeli več od igre, vendar ni bilo več prave nevarne akcije. Končni rezultat je v sodnikovem dodatku za zmago s 3:1 postavil Breel Embolo.

Pravico deli Slavko Vinčić. Foto: Guliverimage

Uvod v derbi skupine B med Španijo in Hrvaško ni postregel z veliko priložnostmi, nato pa so si Španci v razmaku treh minut z goloma Alvara Morate v 29. in Fabiana Ruiza v 32. minuti priborili lepo prednost. Tako po prvem, kot po drugem golu Španije, so do lepih priložnosti prišli tudi Hrvati, a strela Matea Kovačića in kasneje Marcela Brozovića je španski čuvaj mreže Unai Simon zaustavil. V 42. minuti je nevarno z glavo sprožil še Joško Gvardiol, a udaril mimo vrat. V sodnikovem podaljšku pa še en šok za varovance Zlatka Dalića. Po podaji Laminea Yamala se je v kazenskem prostoru odlično znašel Daniel Carvajal in naše južne sosede spravil v velike težave. Michael Oliver je nato s piskom za konec polčasa ekipi poslal na odmor.

Alvaro Morata je Španijo povedel v vodstvo. Foto: Guliverimage Drugi polčas je že na uvodu ponudil nekaj priložnosti. Kot prvi je v 52. minuti nevarno zapretil Yamal, a Dominik Livaković je bil na mestu. Takoj za tem je mladi španski up zaposlil strelca prvega gola Morato, ta pa se pred vrati ni najbolje znašel. Sledil je nevaren napad Hrvatov, v katerem je po predložku prvi sprožil Josip Stanišić, Marc Cucurella pa je njegov strel blokiral. A nevarnosti še ni bilo konec, saj se je od bloka žoga odbila, najvišji v skoku pa je bil Andrej Kramarić. Še enkrat več se je izkazal Simon in z izjemno obrambo preprečil, da bi se Hrvati veselili prvenca na tem Euru.

V 78. minuti pa je Hrvaška dobila najstrožjo kazen. Odgovornost je prevzel Bruno Petković, Simon pa se je še enkrat več izkazal in prebral njegovo namero. Do odbite žoge je prišel Ivan Perišić in nato je Petković njegovo podajo vendarle pospravil v špansko mrežo. A vmešal se je VAR in Oliver je gol Hrvaške zaradi nedovoljenega položaja razveljavil. V zaključku tekme je še enkrat zapretil Perišić, a Simon je bil znova na mestu. V sodnikovem podaljšku priložnosti ni bilo in Španci so se veselili prvega kompleta točk.

Hrvaški navijači, tako na stadionu, kot v navijaški coni v Berlinu, so se lahko le držali za glavo. Foto: Guliverimage

Yamal najmlajši v zgodovini



Španski reprezentant Lamine Yamal je z nastopom proti Hrvaški postal najmlajši igralec z nastopom na evropskem prvenstvu v zgodovini. Nov rekord je postavil pri 16 letih in 338 dneh. Prejšnji rekord je imel v lasti Poljak Kacper Kozlowski, ki je na prejšnjem Euru zaigral 17 letih in 246 dneh.



Po starostnih rekordih, ki jih je najprej podiral pri Barceloni, je lani pri 16 letih in 57 dneh postal tudi najmlajši strelec Španije v zgodovini. Yamal bo sicer 17. rojstni dan praznoval 13. julija, le dan pred finalom v Berlinu, kjer je danes postavil nov mejnik.

Italijani branijo naslov. Foto: Reuters

Prvič pa bodo danes na delu tudi branilci evropskega naslova Italijani, ki se bodo ob 21. uri na Signal Iduna Parku v Dortmundu pomerili z Albanijo. Azzurri želijo po Španiji (2008, 2012) postati šele druga ekipa v zgodovini, ki je uspešno ubranila naslov evropskega prvaka. Italijanska izbrana vrsta se na prvi tekmi nadeja treh točk, vse drugo bi bilo veliko presenečenje. Albanija šele drugič nastopa na evropskem prvenstvu in prvič po Euru 2016, ko je izpadla v skupinskem delu, ko je zasedla tretje mesto za Francijo in Švico. To bo prvo srečanje Italije in Albanije na velikem tekmovanju, Italija je zmagala na vseh štirih prejšnjih srečanjih z Albanijo (7 golov za, 1 proti), ki so bila vsa odigrana od leta 2014 naprej.