Eto'o izvoljen za predsednika kamerunske nogometne zveze

"To je eden izmed dni, na katerega sem najbolj ponosen. Zelo sem hvaležen delegatom, da so me izvolili. Vsak glas pomeni potrebno energijo in ambicije, da se naša nogometna družina premakne na raven, na kateri še ni bila nikoli, se je po izvolitvi zahvalil nekdanji nogometaš Barcelone, Interja, Chelseaja in drugih klubov.

Bil je štirikrat izbran za afriškega nogometaša leta, sedaj pa ga čaka težavno delo, da pomiri razmere v zvezi, ki bo od 9. januarja naprej gostila afriško prvenstvo.

Nepravilnosti pri izvolitvi Njoyaja

Volitve so bile potrebne, ker je Mednarodno športno razsodišče (Cas) v začetku tega leta razveljavilo izvolitev predsednika Seidouja Mbomba Njoya zaradi nepravilnosti ob izbirnem procesu in kandidaturi Njoyaja leta 2018.

Kamerunsko zvezo je nato začasno vodil Tombi A Roko, ki je Eto'oju ponudil mesto podpredsednika, a je slednji to funkcijo zavrnil. V dneh pred volitvami je dejal, da bo postal predsednik kljub goljufijam in korupciji, ki jih izvaja nasprotna stran, ter da bo poskrbel, da nečednosti ne bo več. Potem je dobil podporo še treh funkcionarjev, ki so umaknili kandidaturo za predsednika, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Preberite še: