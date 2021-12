Pri Kamplovem RB Leipzigu so našli novega trenerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijan Domenico Tedesco je novi trener nemškega nogometnega kluba RB Leipzig, katerega član je tudi slovenski nogometaš Kevin Kampl. Kot so danes sporočili iz kluba, je 36-letni nekdanji trener Schalkeja in moskovskega Spartaka podpisal pogodbo do konca junija 2023.