Espanyol se vrača med elito

Mož odločitve je bil Javi Puado, ki je dosegel dva gola v 44. minuti in v sodnikovem dodatku prvega dela. To je bilo dovolj, da je Espanyol nadoknadil zaostanek 0:1 s prve tekme prejšnji teden in se že po eni sezoni v drugi ligi vrnil med prvoligaše.

Za Espanyol je to druga selitev med ligama po letu 2020, pred tem je nazadnje v drugi igral leta 1994.

Oviedo pa bo vsaj še eno sezono ostal drugoligaš, doslej je bil nazadnje član elitne konkurence v sezoni 2000/01.

