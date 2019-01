Po 15-urni iskalni akciji, v kateri so danes iskali izginulo letalo, na katerem sta bila argentinski nogometaš Emiliano Sala in pilot, se reševalci bojijo najhujšega. Z upanjem na čudežen preobrat so se zbrali navijači Nantesa in Cardiffa ter polagali cvetje.

Lahko turistično letalo, ki je pozno včeraj iz Nantesa poletelo proti Cardiffu, je kakšnih 20 kilometrov severno od otoka Guernsey nad Rokavskim prelivom izginilo z radarja. Na krovu letala je bil tudi novi napadalec angleškega nogometnega prvoligaša Cardiffa, v Argentini rojeni Emiliano Sala, ki se je odpravljal k svojemu novemu delodajalcu.

Ni veliko upanja

Moči so pri iskanju združili tako francoski kot angleški reševalci, a prav veliko podrobnosti za zdaj še ni znanih. Na angleški strani so potrdili, da so prečesali območje, veliko skoraj 3.000 kvadratnih kilometrov, in dodali, da bi morali opaziti kakršnekoli luči iz reševalnih jopičev ali pa mobilnih telefonov.

Policija z otoka Guernsey je okoli 18. ure po slovenskem času sporočila, da so po 15-urni iskalni akciji, ki je vključevala iskanje tako z letaloma kot plovili, akcijo za danes končali. V vodi so opazili več plavajočih objektov, a ne morejo potrditi, da gre za ostanke izginulega letala. Iskanje Salaja in pilota bodo nadaljevali v sredo ob sončnem vzhodu.

Ob tem so zapisali, da niso našli nobenega znaka oseb, ki sta bili na letalu. "Če je letalo padlo v vodo, so možnosti preživetja zelo majhne," je ob tem dejal eden od reševalcev John Fitzgerald.

Upanja, da bi se zgodba srečno razpletla, je malo. Najhujšega se bojijo tudi reševalci, ki bodo iskalno akcijo nadaljevali v sredo. Foto: Reuters

Brez treninga in z mislimi pri Argentincu

Novica o izginulem letalu je močno pretresla nogometni svet. Pri Cardiffu, kamor je bil 28-letnik namenjen, so v izjavi za javnost sporočili, da so ob novici šokirani in pretreseni. Emiliana so včeraj zvečer pričakovali v Walesu, danes pa na treningu, ki so ga odpovedali.

"Lastnik Tan Sri Vincent Tan in predsednik Mehmet Dalman sta močno zaskrbljena. Naše misli so z Emilianom in pilotom letala. Molimo za pozitivne novice. Ob tem se zahvaljujemo navijačem Cardiff Cityt FC in naši celotni nogometni družini, ki nam v teh težkih trenutkih stojijo ob strani," so zapisali na uradni strani valižanskega kluba.

Privrženci Cardiff Cityja so pred štadionom polagali cvetje in sporočila s pozitivnimi mislimi. Foto: Reuters

Navijači s cvetjem v Cardiffu in Nantesu

Navijači Cardiffa so ob štadion Stadion Cardiff City prinesli rože in pustili sporočila s pozitivnimi mislimi. Zgroženi so tudi pri Nantesu, za katerega je Sala igral še preteklo sredo, ko je ob porazu proti Nimesu v igro vstopil namesto Reneja Krhina. Navijači so se zbrali v središču Nantesa ter v upanju na najboljše polagali rumene tulipane in molili za Argentinca.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

V središču Nantesa so se na Salaja spomnili z rumenimi tulipani. Foto: Reuters

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola je izginotje Salaja označil za grozno novico dneva, ob tem pa izrazil upanje, da bo imela zgodba srečen konec. Oglasili so se tudi pri Leicester Cityju, ki je pred meseci v tragični helikopterski nesreči izgubil predsednika. "Naše misli so pri Cardiffu," so zapisali pri angleškem prvaku 2016.

Foto: Reuters

Na družbenem omrežju se je nekdanjega soigralca spomnil tudi Krhin. "Upamo in molimo, brat. Vemo, da si borec," je slovenski reprezentant zapisal na Instagramu.

Foto: printscreen

Kdo je Emiliano Sala? V dresu Nantesa je odigral zadnjo tekmo v sredo, 16. januarja. Nantes je izgubil v Nimesu (0:1), Sala pa je vstopil v igro v 72. minuti namesto slovenskega reprezentanta Reneja Krhina. Foto: Reuters Rodil se je v Argentini in odraščal v majhnem mestecu Progreso v provinci Santa Fe. Kot otrok je oboževal angleško prvenstvo, najbolj mu je bil všeč Arsenal s francoskima zvezdnikoma Thierryjem Henryjem in Robertom Piresom. Pri 15 letih se je odločil, da bo profesionalni nogometaš. Obiskoval je mladinsko akademijo Proyecto Crecer, povezano z dvema evropskima kluboma (Mallorca in Bordeaux). Pri 20 letih se je odpravil v Francijo. Tam je preživel večino kariere. Najprej pri Bordeauxu, kjer si je slačilnico za kratek čas delil tudi s slovenskim vratarjem Ažbetom Jugom, a ni veliko igral. Kot posojen igralec si je strelsko samozavest krepil pri Orleansu, Niortu in Caenu, leta 2015 pa je prestopil k Nantesu. Pri njem je igral do začetka letošnjega leta, ko je sklenil dogovor s Cardiff Cityjem in postal najdražja okrepitev v zgodovini valižanskega kluba, ki nastopa v angleškem prvenstvu. V ponedeljek je z letalom iz Nantesa poletel proti Walesu, nato pa je to v bližini otoka Guernsey izginilo z radarja.

