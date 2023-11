Pierre Aristouy je uspešno vodil Nantes na zadnjih štirih tekmah lanske sezone, po katerih se je klub izognil izpadu v drugo ligo.

Klub za zdaj še ni sporočil, kdo bo nasledil Aristouyja, francoski mediji pa poročajo, da bi to lahko bil Jocelyn Gourvennec, nekdanji nogometaš Nantesa med letoma 1995 in 1998 ter tudi nekdanji trener in Guingampa, Bordeauxa in Lilla.