Drama na Otoku: izginilo letalo z Argentincem, za katerega so plačali 17 milijonov evrov

Iskanje letala, na katerem sta bila dva potnika, je sinoči ob 2. uri zjutraj prekinila tema ter težke vremenske razmere z močnim vetrom in slabo vidljivostjo. Policija z britanskega otoka Guernsey je sporočila, da je reševanje s plovili in helikopterji potekalo več ur, a brez uspeha.

Osemindvajsetletni nogometaš Emiliano Sala, ki je bil pri francoskem prvoligašu Nantesu soigralec slovenskega reprezentanta Reneja Krhina, je to sezono v francoskem prvenstvu dosegel 12 zadetkov. Njegove predstave so zbudile pozornost vodilnih pri Cardiff Cityju, kamor je Sala prestopil za rekordnih 17 milijonov evrov.

