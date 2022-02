Eintracht Slovenca pošilja v Avstrijo

Pečar, ki je za Eintracht nazadnje nastopil na prijateljski tekmi 27. januarja proti Mainzu, je v Nemčijo prestopil leta 2018 iz Olimpije. Pridružil se je mladinskemu pogonu, kjer je na 26 tekmah za selekciji do 17 in 19 let dosegel štiri gole in prispeval šest podaj.

Devetnajstletnik, ki je po Transfermarktu vreden 300.000 evrov, je bil od začetka te sezone del licenciranih igralcev pri Eintrachtu, a imel kar nekaj težav s poškodbami.

V elitni avstrijski ligi se bo Pečar pridružil še nekaj rojakom, denimo Benjaminu Šešku, ki igra za Salzburg, Jonu Gorencu Stankoviću, ki je član graškega Sturma, Rajku Repu, ki je pri celovški Austrii, Dejanu Petroviču, vezistu dunajskega Rapida, ter Žanu Roglju in Sandiju Ogrincu, ki igrata za Tirol.

