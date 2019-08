Džeko in Roma še nekaj časa z roko v roki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bosanski nogometni reprezentant Edin Džeko je končal ugibanja o svoji prihodnosti in z italijanskim prvoligašem Romo podaljšal sodelovanje še za tri sezone, so danes sporočili iz tabora Rimljanov. Triintridesetletnik naj bi bil na pragu prestopa k tekmecu v serie A Interju, a je raje podaljšal zvestobo rimskemu klubu do 30. junija 2022.