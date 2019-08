Dvojni dogovor: Ben Yedder v Monaco, Lopes v Sevillo

Monačani so sporočili, da Rony Lopes odhaja v Sevillo. Pogodbo so sklenili za pet let, po poročanju francoskih medijev pa je prestop vreden 20 milijonov evrov. S Sevillo je že opravil prvi trening.

Portugalec Lopes je v francoski ligi igral od leta 2015, ko je za 15 milijonov evrov prišel iz Manchester Cityja. Sprva je bil član Lilla, od sezone 2016/17 pa Monaca. V dresu kluba iz kneževine je zbral 79 nastopov in dosegel 21 golov.

Rekorden poletni prestop v Franciji

Wissam Ben Yedder se prvič po letu 2016 vrača v domovino. Foto: Reuters Prav tako za pet let pa je zvestobo Monacu obljubil Wissam Ben Yedder, ki je v zadnjih treh sezonah na 138 tekmah španske lige dosegel 70 golov. Leta 2017 je na tekmi lige prvakov med Sevillo in Mariborom trikrat premagal Jasmina Handanovića. V Francijo se vrača po letu 2016, ko je igral za Toulouse.

"Wissam je igralec, ki se je dokazal pri Toulousu in Sevilli, pa tudi na mednarodni sceni. Ima občutek za gol, je odlična osebnost," je okrepitev pohvalil podpredsednik kluba Oleg Petrov.

AS Monaco are delighted to announce the signing of @WissBenYedder from Sevilla FC! 🇫🇷 The France international has agreed terms on a 5⃣-year deal with us. pic.twitter.com/ktZBKd1QLK — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) August 14, 2019

Francoski mediji navajajo, da naj bi bila vrednost tega prestopa 40 milijonov evrov, v kar je vključena tudi odkupna klavzula. Ta znesek bi pomenil doslej rekorden prestop v novi sezoni francoske ligue 1.