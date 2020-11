Nov zorni kot čudeža v Parizu, odločitve kariere Damirja Skomine

Na Uefi so danes predvajali premierno oddajo v svoji seriji dokumentarcev, s katerimi bodo poskušali prikazati ozadje dela nogometnih sodnikov in nove tehnologije VAR. Osrednji akter najzanimivejšega dela prve oddaje je prav najboljši slovenski sodnik Damir Skomina z enajstmetrovko, ki jo je leta 2019 povsem ob koncu pomembne povratne tekme osmine finala lige prvakov med PSG in Manchester Unitedom v Parizu dosodil po posredovanju nove videotehnologije, ta je takrat vstopala v evropski nogomet.

Massimiliano Irrati: "Damir. Predlagam pregled videa. Rad bi ti z VAR pokazal dotik. Okej? Potem pa se odloči sam."

Damir Skomina: "Prosim. Usedite se. Moram biti sam. Počakaj, Massi (Massimiliano, op. p.). Počakaj. Trener. Usedite se. Vršite pritisk."

Damir Skomina: "Prevrti nazaj."

Damir Skomina: "Massi. Po mojem mnenju blokira prostor. Po mojem mnenju je to enajstmetrovka."

Irrati: "Strinjam se s tabo, Damir. Pokazal ti bom, da se je zgodilo znotraj kazenskega prostora. Okej?"

Skomina: "Pokaži. Okej. Dobro."

Irrati: "Strel na gol. Številka tri, številka tri."

📺 𝐌𝐚𝐧 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐢𝐝𝐝𝐥𝐞, a brand new https://t.co/AmDdmbC7vF series debuts today!



Enjoy an unprecedented look into the lives of #UCL referees 👇👇👇 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 16, 2020

To je krajši prepis pogovora glavnega sodnika in sodnika za VAR, ki sta ga imela Damir Skomina in Italijan Massimiliano Irrati na eni izmed najbolj dramatičnih tekem lige prvakov zadnjih let, 6. marca 2019 na stadionu Park princev v Parizu.

Takrat sta se na povratni tekmi osmine finala lige prvakov pomerila PSG in Manchester United, po enajstmetrovki, za katero se je najboljši slovenski sodnik po posredovanju nove videotehnologije odločil šele v 94. minuti, pa so se napredovanja veselili Angleži.

Kapetan PSG Thiago Silva je takole pritiskal na slovenskega sodnika, a si ta ni premislil. Foto: Guliverimage

Čudež v Parizu, po katerem je živce izgubil Neymar

Ti so pod vodstvom trenerskega debitanta Oleja Gunnarja Solskjearja na Old Traffordu dva tedna pred tem izgubili z 0:2, potem pa proti bogatim Parižanom pred njihovimi navijači povsem nenadejano prišli do preobrata in napredovanja. Za zmago je tik pred koncem tekme zadel mladi Marcus Rashford z enajstmetrovko, ki jo je ob igranju z roko v svojem kazenskem prostoru zagrešil Presnel Kimpembe.

Veliko veselje Marcusa Rashforda po zmagovitem golu v Parizu Foto: Reuters Skomina je na enajstmetrovko pokazal, šele potem ko si je na opozorilo sodnika za VAR, ki je v ligo prvakov vstopil prav s sezono 2018/19, ogledal počasen posnetek in nehote zakuhal prvo VAR-odločitev, okoli katere so se potem v nogometnem svetu še nekaj časa kresala mnenja.

Slovenski sodniki, ob Skomini še njegova pomočnika Jure Praprotnik in Robert Vukan, ki se ju na posnetkih prav tako sliši, ter četrti sodnik Matej Jug so se v dneh za tem znašli na udaru svetovne nogometne javnosti in prejeli tudi nekaj groženj. Nezadovoljni so bili seveda predvsem navijači PSG.

"Je**te se!" jim je po tekmi na Twitterju med drugim sporočil najdražji nogometaš vseh časov, zvezdnik PSG Neymar, ki na tisti tekmi sicer ni mogel igrati. Brazilski napadalec si je za te besede pozneje prislužil tudi tri tekme suspenza.

Čakanje na odločitev. V ozadju v obleki vidite tudi zvezdnika PSG Neymarja, ki na tej tekmi ni igral. Foto: Guliverimage

Med dvema ognjema: sodniki in njihove odločitve

Zdaj pri Uefi z dokumentarno oddajo Man in the Middle (najbolj primeren prevod bi bil verjetno Med dvema ognjema, op. p.) poskušajo prikazati druge zorne kote in pokazati zakulisje vse prej kot hvaležnega dela najboljših nogometnih sodnikov na svetu, ki so novi videotehnologiji navkljub pogosto še vedno na udaru. V premierni oddaji so na Uefa TV, zanimivo, največ prostora namenili prav Skomini in njegovi odločitvi, ki je ob vseh pomembnih tekmah, ki so za njim (sodil je tudi v finalu lige prvakov), verjetno najbolj zaznamovala njegovo kariero.

"Ko se kaj takega zgodi, moramo narediti, kar je naše poslanstvo. Nismo tam zato, da bi bili priljubljeni, ampak zato, da sprejemamo odločitve. Včasih pa so te tudi nepriljubljene," je o dogodku ob koncu tiste tekme povedal Skomina, ki v 48 minut trajajoči oddaji nastopa večkrat. Najzanimivejši del oddaje slik dramatične tekme iz Pariza lahko najdete pri enajsti minuti posnetka, ki si ga lahko v celoti ogledate s klikom na tole povezavo.

S predstavitvijo zakulisja dela nogometnih sodnikov, ki morajo na očeh milijardne nogometne javnosti v družbi vplivnežev z igrišča in ob njem odločitve sprejemati v nekaj trenutkih, so na Uefi ponudili pogled na drugo stran in zahtevno delo možakarjev s sodniškimi piščalkami v ustih orisali v drugačni, povsem luči. S fantastičnimi posnetki in sijajno produkcijo jim je uspelo, če lahko pripomnimo.